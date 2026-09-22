Quotidiano Piemontese
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 22 settembre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna l’appuntamento con la fortuna che tiene con il fiato sospeso milioni di appassionati in tutta Italia.
Ecco i numeri del Lotto di martedì 22 settembre 2026:
Bari: 55 – 80 – 12 – 72 – 3
Cagliari: 88 – 37 – 39 – 54 – 85
Firenze: 47 – 28 – 25 – 5 – 82
Genova: 56 – 32 – 53 – 10 – 24
Milano: 8 – 90 – 15 – 35 – 67
Napoli: 40 – 47 – 7 – 86 – 6
Palermo: 26 – 61 – 18 – 10 – 43
Roma: 3 – 90 – 10 – 31 – 63
Torino: 43 – 1 – 65 – 60 – 85
Venezia: 27 – 63 – 78 – 88 – 7
Nazionale: 69 – 74 – 81 – 61 – 17
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 22 settembre sono:
01 – 03 – 08 – 12 – 26 – 27 – 28 – 32 – 37 – 39 – 40 – 43 – 47 – 55 – 56 – 61 – 63 – 80 – 88 – 90
Numero oro: 55
Doppio oro: 55 – 80
Extra: 05 – 07 – 10 – 15 – 18 – 25 – 31 – 35 – 53 – 54 – 60 – 65 – 72 – 78 – 86
I numeri del Superenalotto del 22 settembre 2026:
La combinazione vincente è: 12 – 42 – 57 – 65 – 76 – 77
Il numero Jolly è: 21
Il numero Superstar è: 54
Il Jackpot del Superenalotto: 30.400.000 euro
I simboli estratti al Simbolotto
37 – PIANO
13 – RANA
15 – RAGAZZO
10 – FAGIOLI
42 – CAFFÈ
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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