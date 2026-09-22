Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 22 settembre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento con la fortuna che tiene con il fiato sospeso milioni di appassionati in tutta Italia.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 22 settembre 2026: Bari: 55 – 80 – 12 – 72 – 3

Cagliari: 88 – 37 – 39 – 54 – 85

Firenze: 47 – 28 – 25 – 5 – 82

Genova: 56 – 32 – 53 – 10 – 24

Milano: 8 – 90 – 15 – 35 – 67

Napoli: 40 – 47 – 7 – 86 – 6

Palermo: 26 – 61 – 18 – 10 – 43

Roma: 3 – 90 – 10 – 31 – 63

Torino: 43 – 1 – 65 – 60 – 85

Venezia: 27 – 63 – 78 – 88 – 7

Nazionale: 69 – 74 – 81 – 61 – 17 I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 22 settembre sono: 01 – 03 – 08 – 12 – 26 – 27 – 28 – 32 – 37 – 39 – 40 – 43 – 47 – 55 – 56 – 61 – 63 – 80 – 88 – 90 Numero oro: 55 Doppio oro: 55 – 80 Extra: 05 – 07 – 10 – 15 – 18 – 25 – 31 – 35 – 53 – 54 – 60 – 65 – 72 – 78 – 86 I numeri del Superenalotto del 22 settembre 2026: La combinazione vincente è: 12 – 42 – 57 – 65 – 76 – 77 Il numero Jolly è: 21 Il numero Superstar è: 54 Il Jackpot del Superenalotto: 30.400.000 euro I simboli estratti al Simbolotto 37 – PIANO

13 – RANA

15 – RAGAZZO

10 – FAGIOLI

42 – CAFFÈ

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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