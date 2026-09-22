Incendio di piazza Carlo Felice a Torino, la Procura chiede un anno e quattro mesi per tre imputati

TORINO – Un anno e quattro mesi di reclusione per ciascuno dei tre imputati. È la richiesta della Procura di Torino al termine della requisitoria nel processo per l’incendio che il 3 ottobre 2021 distrusse uno storico palazzo affacciato su piazza Carlo Felice, lasciando per mesi senza casa circa 70 famiglie.

A processo per incendio colposo ci sono il legale rappresentante della società immobiliare che aveva commissionato i lavori, l’architetto responsabile della direzione del cantiere e il coordinatore della sicurezza. La richiesta del pm Alessandro Aghemo coincide con la pena già patteggiata dal fabbro che aveva materialmente utilizzato la saldatrice da cui, secondo l’accusa, sarebbe partito l’incendio.

La scintilla nel cantiere

Secondo la ricostruzione della Procura, il rogo sarebbe partito da una fiamma ossidrica utilizzata per fissare una cassaforte nell’attico. Il fabbro, ha sottolineato il pm, non risultava inserito nei piani di coordinamento del cantiere, nonostante lavorasse regolarmente nell’edificio.

Il calore prodotto dalla saldatura avrebbe provocato l’innesco del materiale isolante in polistirene, favorendo la rapida propagazione delle fiamme alla parte alta dell’edificio e al tetto.

Per l’accusa, nel cantiere operavano contemporaneamente diverse imprese e sarebbero state sottovalutate le interferenze tra le lavorazioni e i relativi rischi.

Le difese hanno chiesto invece l’assoluzione degli imputati, sostenendo che l’utilizzo della saldatrice fosse una scelta autonoma e non prevedibile né comunicata ai responsabili del cantiere.

La pena richiesta tiene conto anche dei risarcimenti già versati ai proprietari degli appartamenti danneggiati o distrutti dall’incendio. La sentenza di primo grado è attesa nelle prossime settimane.

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