Perde il controllo dell’auto nell’Alessandrino, grave un 60enne

NOVI LIGURE – È in corso un intervento dei Carabinieri di Novi Ligure (AL) lungo strada Cassano per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo, finendo autonomamente fuori dalla sede stradale. Sul posto è arrivata una pattuglia del Radiomobile per i primi rilievi e la gestione della viabilità.

Critiche le condizioni dell’uomo alla guida, un 60enne residente in Alessandria, che ha riportato diverse lesioni ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Non sarebbe in pericolo di vita, ma a causa della gravità delle sue condizioni è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria.

I Carabinieri stanno completando in queste ore i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare le condizioni del fondo stradale al momento del sinistro.

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