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Perde il controllo dell’auto nell’Alessandrino, grave un 60enne

Si è trattato di un incidente autonomo. Sul posto i Carabinieri. L’uomo coinvolto si trova in ospedale ad Alessandria
Marco Lovisolo

Pubblicato

17 secondi fa

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NOVI LIGURE – È in corso un intervento dei Carabinieri di Novi Ligure (AL) lungo strada Cassano per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.

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Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo, finendo autonomamente fuori dalla sede stradale. Sul posto è arrivata una pattuglia del Radiomobile per i primi rilievi e la gestione della viabilità.

Critiche le condizioni dell’uomo alla guida, un 60enne residente in Alessandria, che ha riportato diverse lesioni ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Non sarebbe in pericolo di vita, ma a causa della gravità delle sue condizioni è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria.

I Carabinieri stanno completando in queste ore i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare le condizioni del fondo stradale al momento del sinistro.

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