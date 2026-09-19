A Torino un passeggero su quattro non paga il biglietto: oltre 100 multe sui bus e tram Gtt in una sera

TORINO – Un passeggero su quattro controllati era senza biglietto. È il dato emerso dai controlli effettuati nella serata di venerdì 18 settembre a bordo dei mezzi Gtt a Torino. Complessivamente sono state controllate 450 persone su sette tra bus e tram e sono state contestate oltre 100 violazioni per il mancato possesso del titolo di viaggio.

Il servizio è stato organizzato dai carabinieri della Compagnia Torino San Carlo insieme al Gruppo Torinese Trasporti, con controlli concentrati soprattutto nelle zone del centro e della movida. Le verifiche hanno interessato le linee 18, 67, 55, 56, 4, 13 e 61.

I controlli nelle zone della movida

Le pattuglie hanno operato in particolare nelle aree di piazza Madama Cristina, via XX Settembre e piazza Vittorio Veneto, nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio già avviati nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali.

L’obiettivo dell’attività non era soltanto verificare il possesso del biglietto sui mezzi pubblici, ma anche prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio i carabinieri hanno identificato 45 persone, due delle quali sono state sottoposte a perquisizione personale per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Dei 45 identificati, 41 erano cittadini stranieri. Il dato si riferisce alle persone controllate e identificate nell’ambito del servizio e non alle oltre 450 persone sottoposte ai controlli sui titoli di viaggio.

I controlli proseguiranno

L’attività rientra nei servizi coordinati di controllo del territorio predisposti nelle aree della città maggiormente interessate dalla movida. Secondo quanto previsto, i controlli congiunti tra forze dell’ordine e Gtt proseguiranno con cadenza regolare, interessando di volta in volta diverse zone e linee del trasporto pubblico torinese.

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