Uno scontro coinvolge auto e moto, muore un 41enne a Mondovì

MONDOVÌ – Lo schianto, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto lungo la circonvallazione. Un 41enne è deceduto oggi pomeriggio dopo uno scontro che ha coinvolto un’auto e una moto, attorno alle 16 sulla statale 28.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dello scontro. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non è stata per il momento resa nota l’identità della vittima.

In aggiornamento…

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