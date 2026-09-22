Scontro tra Montalenghe e San Giorgio: muore prima del trasporto in ospedale un motociclista di 61 anni

MONTALENGHE – Hanno tentato di tutto i sanitari del 118 Azienda Zero, ma per un motociclista di 61 anni coinvolto in uno scontro stradale nella giornata di oggi, martedì 22 settembre, non c’è stato nulla da fare.

Il motociclista su una Honda Cbr stava percorrendo la strada provinciale 217 detta strada per San Giorgio Canavese, quando nella curva sul cavalcavia in uscita da Montalenghe ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato.

All’arrivo sul posto i sanitari hanno subito praticato le manovre rianimatorie, ma il centauro è deceduto prima che si potesse trasportarlo in ospedale.

Per permettere le manovre di soccorso e i rilievi, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Tocca ora ai carabinieri di San Giorgio Canavese ricostruire la dinamica del sinistro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese