Spara al ladro e lo uccide a Baldissero d’Alba, si attendono gli esiti dell’autopsia e della perizia balistica

BALDISSERO D’ALBA – Proseguono le indagini finalizzate a fare piena luce sul caso di omicidio che ha sconvolto Baldissero d’Alba e le vite dei diretti interessati.

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre a Baldissero d’Alba, nel cuore del Roero, il 35enne Roberto Mollo, proprietario di una cascina, ha fatto fuoco contro un gruppo di malviventi penetrati nella sua proprietà, uccidendone uno, Gjovalin Lazri, 36enne di Torino.

Mollo è ora ufficialmente indagato a piede libero per omicidio. La pistola utilizzata dall’uomo, regolarmente denunciata e detenuta, è stata posta sotto sequestro penale ed è ora custodita dai militari dell’Arma per le perizie balistiche.

Molto attesi sono proprio gli esiti delle perizie balistiche e dell’autopsia disposta sul cadavere dell’uomo. Dalle indiscrezioni dei giornali emerse sulle indagini e riportate da Rai Nwes, il camionista avrebbe sparato 13 colpi (quasi tutto il caricatore di 15) verso i ladri da una distanza di 30 o 40 metri.

Nel frattempo a Baldissero d’Alba sono in molti a stringersi intorno a Mollo che si dice distrutto e teme che il suo possa diventare un nuovo caso Roggero.

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