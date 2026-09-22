Terra Madre Salone del Gusto 2026: le modifiche alla viabilità a Torino

TORINO – Dal 24 al 27 settembre Torino ospita l’edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto con un programma diffuso tra piazze, musei e luoghi simbolo della città: da via Roma a piazza Castello, fino a piazza Vittorio Veneto. Per permettere lo svolgimento dell’evento, la Città di Torino ha disposto una serie di provvedimenti su viabilità e sosta nell’area interessata dalle iniziative.

Percorsi alternativi consigliati

Per evitare le zone interessate dalle chiusure, si consiglia di utilizzare la viabilità perimetrale: corso Regina Margherita, corso San Maurizio, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Galileo Ferraris, via Cernaia e via della Consolata.

Le aree chiuse al traffico

Oltre a via Roma, piazza San Carlo, piazza C.L.N. e piazza Carlo Alberto, nei giorni della manifestazione (24-27 settembre) il traffico veicolare, compresi i mezzi della mobilità sostenibile, sarà vietato nelle seguenti aree principali:

Piazza Castello e piazza Vittorio Veneto: dalle 7.30 alle 22

Piazza Carlo Felice: dalle 9.30 alle 21

Via Santa Teresa e via Giolitti: dalle 9.30 fino alle 24

Ulteriori provvedimenti di limitazione al traffico interesseranno altre vie e piazza prossime alle aree dell’evento.

Nel dettaglio:

1. Divieti di transito per allestimento (23 settembre)

Dalle ore 8 e fino a cessate esigenze:

via Bava, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Venetovia Bonafous, tra piazza Vittorio Veneto e via Giolitti

Dalle ore 15 e fino a cessate esigenze:

via Vanchiglia, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Veneto

via Plana, tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria

via della Rocca, tra via Maria Vittoria e piazza Vittorio Veneto

via Giulia di Barolo, tra piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio

via Principe Amedeo, tra piazza Vittorio Veneto e via delle Rosine

Dalle ore 17 e fino a cessate esigenze (eccetto mezzi di soccorso e Forze dell’ordine):

piazza Carlo Felice

via Arcivescovado, tra via XX Settembre e via Roma

via Alfieri, tra piazza San Carlo e via XX Settembre

via Santa Teresa, tra via XX Settembre e piazza San Carlo

via Principe Amedeo, tra via Bogino e via Roma

via Bertola, tra via Roma e via XX Settembre

viale Primo Maggio, tra viale Partigiani e piazza Castello

2. Divieto di transito dalle ore 17 del 23 settembre alle ore 5 del 28 settembre (tutti i veicoli, mobilità sostenibile inclusa)

via Dei Mille, tra via Pomba e via Carlo Alberto

via Andrea Doria, tra via Carlo Alberto e via Lagrange

via Gramsci, intera

via Barbaroux, tra piazza Castello e via XX Settembre

3. Divieto di transito dal 24 al 27 settembre, ore 9.30-21 (domenica 27 fino alle ore 5 di lunedì 28) — eccetto residenti, mezzi di soccorso, Forze dell’ordine

piazza Carlo Felice (eccetto veicoli delle persone con disabilità diretti in piazzetta Lagrange)

piazza Paleocapa

piazzetta Lagrange (eccetto veicoli delle persone con disabilità)

via Arcivescovado, tra via XX Settembre e via Roma

via Cavour, tra via Roma e via Pomba

via Alfieri, tra piazza San Carlo e via XX Settembre

via Principe Amedeo, tra via Bogino e via Roma

via Bertola, tra via Roma e via XX Settembre

via Battisti

viale Primo Maggio, tra viale Partigiani e piazza Castello

viale Partigiani

via Bonafous, tra via Giolitti e piazza Vittorio Veneto

via della Rocca, tra via Maria Vittoria e piazza Vittorio Veneto

via Plana, tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria

via Principe Amedeo, tra piazza Vittorio Veneto e via delle Rosine

via Giulia di Barolo, tra piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio

via Vanchiglia, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Veneto

via Bava, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Veneto

4. Divieto di transito dal 24 al 27 settembre, ore 7.30-22 — eccetto residenti, mezzi di soccorso, Forze dell’ordine

via Micca, tra via XX Settembre e piazza Castello

piazza Castello, intera

via Po, tra via San Francesco da Paola e piazza Castello (eccetto taxi)

via Po, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto (eccetto taxi)

piazza Vittorio Veneto, asse centrale

5. Divieto di transito dal 24 al 27 settembre, ore 9.30-24 — eccetto mezzi di soccorso, Forze dell’ordine e mezzi dell’organizzazione

via Santa Teresa, tra via XX Settembre e piazza San Carlo

via Giolitti, tra via Bogino e piazza CLN

6. Altri provvedimenti

Piazza CLN (carreggiata laterale ovest, carreggiata sud, semicarreggiata ovest laterale est): divieto di transito dalle ore 8 di martedì 15 settembre alle ore 13 di venerdì 2 ottobre, eccetto soccorso, Forze dell’ordine e mezzi organizzazione autorizzati

Via Alfieri, tra piazza San Carlo e via XX Settembre: senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli in uscita da piazza San Carlo, da lunedì 14 settembre a venerdì 2 ottobre

Chiusura parcheggi sotterranei

I parcheggi Roma San Carlo e Vittorio Veneto resteranno chiusi dalle ore 6 del 24 settembre alle ore 22 del 27 settembre. Divieti di sosta con rimozione forzata

Piazza Paleocapa (area di sosta a pagamento centrale, esclusi posti riservati a Hotel e veicoli disabili): divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 di lunedì 21 settembre alle ore 13 di martedì 29 settembre.

Dalle ore 6 di mercoledì 23 settembre alle ore 24 di domenica 27 settembre — con eccezione per gli stalli per persone con disabilità:

piazza Carlo Felice (lato Giardini Sambuy e lato fabbricati)

via Dell’Arsenale, lato est, tra via Santa Teresa e corso Vittorio Emanuele II (eccetto stalli riservati ai Carabinieri)

via XX Settembre, lato ovest, tra via Gramsci e via Santa Teresa

via Gobetti, lato ovest, tra via Gramsci e via Cavour

piazza Solferino, lato est, tra via Dell’Arcivescovado e il civico 3

piazza San Giovanni, fronte fabbricato LL.PP. e lato sud del Duomo

corso Regina Margherita, carreggiata laterale sud e banchina alberata, fino a Rondò Rivella

corso San Maurizio, carreggiata laterale nord (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra via Rossini e il civico 5

corso San Maurizio, carreggiata laterale sud (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra Rondò Rivella e via Rossini

corso San Maurizio, carreggiata laterale sud (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra via Roero di Cortanze e lungo Po Cadorna

corso San Maurizio, carreggiata laterale nord (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra via Napione e via Vanchiglia

corso San Maurizio, intersezione con via Napione, banchina rialzata lato Murazzi

corso Cairoli, area monumento Garibaldi

viale Primo Maggio, tra viale Partigiani e Rondò Rivella

viale Partigiani, ambo i lati

piazzetta Battaglione Aviatori e via delle Rosine, tra via Principe Amedeo e via Maria Vittoria

corso Casale 43, lato ovest, tra via Maria Bricca e via Ferrante Aporti

piazza Gran Madre, porzione lato sud (rispetto al proprio asse est-ovest) dell’area retrostante la chiesa

Stessi giorni e orari — divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli (con ricollocazione degli stalli “ad personam” per le persone con disabilità):

via Gramsci

via Amendola (ambo i lati)

via Soleri

via Annibale Lovera di Maria

via Gobetti, lato est

via Teofilo Rossi

via Cavour, tra via Roma e via Lagrange

via Arcivescovado, tra via XX Settembre e via Roma

via Giolitti, tra via Lagrange e piazza San Carlo

via Santa Teresa, tra via XX Settembre e piazza San Carlo

via Bertola, tra via XX Settembre e via Roma

via Principe Amedeo, tra via Accademia delle Scienze e via Romavia Battisti, tra via Carlo Alberto e via Roma

via Viotti

via Monte di Pietà, tra via XX Settembre e via Roma

via Micca, tra via XX Settembre e piazza Castello

via Barbaroux, tra piazza Castello e via XX Settembre

piazza Castello, intera (comprese esedre Galleria Subalpina e fronte Teatro Regio)

via Garibaldi, tra piazza Castello e via XX Settembre

via Palazzo di Città, tra piazza Castello e via XX Settembre

via Po, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto (eccetto area taxi lato sud)

piazza Vittorio Veneto, intera

via Principe Amedeo, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto

via Plana, via della Rocca e via Bonafous, tra via Maria Vittoria e piazza Vittorio Veneto

via Giulia di Barolo, via Vanchiglia e via Bava, tra via Matteo Pescatore e piazza Vittorio Veneto

Piazzetta Lagrange: divieto di sosta con rimozione, riservato ai veicoli delle perone con disabilità, dalle ore 6 di mercoledì 23 alle ore 21 di domenica 27 settembre.

Altri divieti di sosta:

via Gramsci, lato sud a ovest di via Roma: da martedì 15 settembre alle ore 6 di mercoledì 23 settembre e dalla mezzanotte di lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre

piazza CLN (area centrale carreggiata laterale ovest, carreggiata sud, area centrale carreggiata laterale est): dalle ore 8 di martedì 15 settembre alle ore 13 di venerdì 2 ottobre

Ricollocazione aree taxi

Piazza Castello, lato ovest: sospesa dalle ore 5 del 16 settembre alle ore 24 del 6 ottobre → temporanea in via Pietro Micca, lato sud, tra via San Tommaso e via XX Settembre

Piazza Castello, esedra lato Galleria Subalpina: sospesa dalle ore 6 del 23 alle ore 24 del 27 settembre → temporanea in via Po, lato sud, tra via Carlo Alberto e via Bogino

Piazza CLN: sospesa dalle ore 8 di martedì 15 settembre alle ore 13 di venerdì 2 ottobre

Piazza Carlo Felice: sospesa dalle ore 8 del 23 settembre alle ore 24 del 27 settembre

Via Santa Teresa (tra via XX Settembre e piazza San Carlo): sospesa dalle ore 6 del 23 alle ore 24 del 27 settembre → temporanea in via Santa Teresa, lato nord, a partire da ovest dello stallo riservato al Consolato di Bulgaria (ad ovest del civico 12) fino a via dell’Arsenale

Piazza Vittorio Veneto, esedra “H”: sospesa dalle ore 8 di sabato 12 settembre alle ore 24 di domenica 4 ottobre → temporanea in via Po, lato sud, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto

Ricollocazione fermata bus in piazza Carlo Felice

Dalle ore 17 di mercoledì 23 settembre alle ore 10 di lunedì 28 settembre, l’area di sosta bus di piazza Carlo Felice sarà trasferita sul lato sud di corso Vittorio Emanuele II (tra via Camerana e via San Secondo, e tra il civico 63 e via Massena), con sosta consentita ai bus intercomunali e di collegamento aeroportuale.

Parcheggi per persone con disabilità e informazioni utili

Parcheggi riservati alle persone con disabilità: attivi come da segnaletica

Dettagli aggiornati su viabilità e cantieri: muoversiatorino.it

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese