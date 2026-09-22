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Terra Madre Salone del Gusto 2026: le modifiche alla viabilità a Torino
TORINO – Dal 24 al 27 settembre Torino ospita l’edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto con un programma diffuso tra piazze, musei e luoghi simbolo della città: da via Roma a piazza Castello, fino a piazza Vittorio Veneto. Per permettere lo svolgimento dell’evento, la Città di Torino ha disposto una serie di provvedimenti su viabilità e sosta nell’area interessata dalle iniziative.
Percorsi alternativi consigliati
Per evitare le zone interessate dalle chiusure, si consiglia di utilizzare la viabilità perimetrale: corso Regina Margherita, corso San Maurizio, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Galileo Ferraris, via Cernaia e via della Consolata.
Le aree chiuse al traffico
Oltre a via Roma, piazza San Carlo, piazza C.L.N. e piazza Carlo Alberto, nei giorni della manifestazione (24-27 settembre) il traffico veicolare, compresi i mezzi della mobilità sostenibile, sarà vietato nelle seguenti aree principali:
Piazza Castello e piazza Vittorio Veneto: dalle 7.30 alle 22
Piazza Carlo Felice: dalle 9.30 alle 21
Via Santa Teresa e via Giolitti: dalle 9.30 fino alle 24
Piazza Carlo Felice: dalle 9.30 alle 21
Via Santa Teresa e via Giolitti: dalle 9.30 fino alle 24
Ulteriori provvedimenti di limitazione al traffico interesseranno altre vie e piazza prossime alle aree dell’evento.
Nel dettaglio:
1. Divieti di transito per allestimento (23 settembre)
Dalle ore 8 e fino a cessate esigenze:
Dalle ore 8 e fino a cessate esigenze:
via Bava, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Venetovia Bonafous, tra piazza Vittorio Veneto e via Giolitti
Dalle ore 15 e fino a cessate esigenze:
via Vanchiglia, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Veneto
via Plana, tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria
via della Rocca, tra via Maria Vittoria e piazza Vittorio Veneto
via Giulia di Barolo, tra piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio
via Principe Amedeo, tra piazza Vittorio Veneto e via delle Rosine
via Plana, tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria
via della Rocca, tra via Maria Vittoria e piazza Vittorio Veneto
via Giulia di Barolo, tra piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio
via Principe Amedeo, tra piazza Vittorio Veneto e via delle Rosine
Dalle ore 17 e fino a cessate esigenze (eccetto mezzi di soccorso e Forze dell’ordine):
piazza Carlo Felice
via Arcivescovado, tra via XX Settembre e via Roma
via Alfieri, tra piazza San Carlo e via XX Settembre
via Santa Teresa, tra via XX Settembre e piazza San Carlo
via Principe Amedeo, tra via Bogino e via Roma
via Bertola, tra via Roma e via XX Settembre
viale Primo Maggio, tra viale Partigiani e piazza Castello
via Arcivescovado, tra via XX Settembre e via Roma
via Alfieri, tra piazza San Carlo e via XX Settembre
via Santa Teresa, tra via XX Settembre e piazza San Carlo
via Principe Amedeo, tra via Bogino e via Roma
via Bertola, tra via Roma e via XX Settembre
viale Primo Maggio, tra viale Partigiani e piazza Castello
2. Divieto di transito dalle ore 17 del 23 settembre alle ore 5 del 28 settembre (tutti i veicoli, mobilità sostenibile inclusa)
via Dei Mille, tra via Pomba e via Carlo Alberto
via Andrea Doria, tra via Carlo Alberto e via Lagrange
via Gramsci, intera
via Barbaroux, tra piazza Castello e via XX Settembre
via Andrea Doria, tra via Carlo Alberto e via Lagrange
via Gramsci, intera
via Barbaroux, tra piazza Castello e via XX Settembre
3. Divieto di transito dal 24 al 27 settembre, ore 9.30-21 (domenica 27 fino alle ore 5 di lunedì 28) — eccetto residenti, mezzi di soccorso, Forze dell’ordine
piazza Carlo Felice (eccetto veicoli delle persone con disabilità diretti in piazzetta Lagrange)
piazza Paleocapa
piazzetta Lagrange (eccetto veicoli delle persone con disabilità)
via Arcivescovado, tra via XX Settembre e via Roma
via Cavour, tra via Roma e via Pomba
via Alfieri, tra piazza San Carlo e via XX Settembre
via Principe Amedeo, tra via Bogino e via Roma
via Bertola, tra via Roma e via XX Settembre
via Battisti
viale Primo Maggio, tra viale Partigiani e piazza Castello
viale Partigiani
via Bonafous, tra via Giolitti e piazza Vittorio Veneto
piazza Paleocapa
piazzetta Lagrange (eccetto veicoli delle persone con disabilità)
via Arcivescovado, tra via XX Settembre e via Roma
via Cavour, tra via Roma e via Pomba
via Alfieri, tra piazza San Carlo e via XX Settembre
via Principe Amedeo, tra via Bogino e via Roma
via Bertola, tra via Roma e via XX Settembre
via Battisti
viale Primo Maggio, tra viale Partigiani e piazza Castello
viale Partigiani
via Bonafous, tra via Giolitti e piazza Vittorio Veneto
via della Rocca, tra via Maria Vittoria e piazza Vittorio Veneto
via Plana, tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria
via Principe Amedeo, tra piazza Vittorio Veneto e via delle Rosine
via Giulia di Barolo, tra piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio
via Vanchiglia, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Veneto
via Bava, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Veneto
via Plana, tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria
via Principe Amedeo, tra piazza Vittorio Veneto e via delle Rosine
via Giulia di Barolo, tra piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio
via Vanchiglia, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Veneto
via Bava, tra corso San Maurizio e piazza Vittorio Veneto
4. Divieto di transito dal 24 al 27 settembre, ore 7.30-22 — eccetto residenti, mezzi di soccorso, Forze dell’ordine
via Micca, tra via XX Settembre e piazza Castello
piazza Castello, intera
via Po, tra via San Francesco da Paola e piazza Castello (eccetto taxi)
via Po, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto (eccetto taxi)
piazza Vittorio Veneto, asse centrale
piazza Castello, intera
via Po, tra via San Francesco da Paola e piazza Castello (eccetto taxi)
via Po, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto (eccetto taxi)
piazza Vittorio Veneto, asse centrale
5. Divieto di transito dal 24 al 27 settembre, ore 9.30-24 — eccetto mezzi di soccorso, Forze dell’ordine e mezzi dell’organizzazione
via Santa Teresa, tra via XX Settembre e piazza San Carlo
via Giolitti, tra via Bogino e piazza CLN
via Giolitti, tra via Bogino e piazza CLN
6. Altri provvedimenti
Piazza CLN (carreggiata laterale ovest, carreggiata sud, semicarreggiata ovest laterale est): divieto di transito dalle ore 8 di martedì 15 settembre alle ore 13 di venerdì 2 ottobre, eccetto soccorso, Forze dell’ordine e mezzi organizzazione autorizzati
Via Alfieri, tra piazza San Carlo e via XX Settembre: senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli in uscita da piazza San Carlo, da lunedì 14 settembre a venerdì 2 ottobre
Chiusura parcheggi sotterranei
I parcheggi Roma San Carlo e Vittorio Veneto resteranno chiusi dalle ore 6 del 24 settembre alle ore 22 del 27 settembre.
Divieti di sosta con rimozione forzata
Piazza Paleocapa (area di sosta a pagamento centrale, esclusi posti riservati a Hotel e veicoli disabili): divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 di lunedì 21 settembre alle ore 13 di martedì 29 settembre.
Dalle ore 6 di mercoledì 23 settembre alle ore 24 di domenica 27 settembre — con eccezione per gli stalli per persone con disabilità:
piazza Carlo Felice (lato Giardini Sambuy e lato fabbricati)
via Dell’Arsenale, lato est, tra via Santa Teresa e corso Vittorio Emanuele II (eccetto stalli riservati ai Carabinieri)
via XX Settembre, lato ovest, tra via Gramsci e via Santa Teresa
via Gobetti, lato ovest, tra via Gramsci e via Cavour
piazza Solferino, lato est, tra via Dell’Arcivescovado e il civico 3
piazza San Giovanni, fronte fabbricato LL.PP. e lato sud del Duomo
corso Regina Margherita, carreggiata laterale sud e banchina alberata, fino a Rondò Rivella
corso San Maurizio, carreggiata laterale nord (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra via Rossini e il civico 5
corso San Maurizio, carreggiata laterale sud (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra Rondò Rivella e via Rossini
corso San Maurizio, carreggiata laterale sud (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra via Roero di Cortanze e lungo Po Cadorna
corso San Maurizio, carreggiata laterale nord (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra via Napione e via Vanchiglia
corso San Maurizio, intersezione con via Napione, banchina rialzata lato Murazzi
corso Cairoli, area monumento Garibaldi
viale Primo Maggio, tra viale Partigiani e Rondò Rivella
viale Partigiani, ambo i lati
piazzetta Battaglione Aviatori e via delle Rosine, tra via Principe Amedeo e via Maria Vittoria
corso Casale 43, lato ovest, tra via Maria Bricca e via Ferrante Aporti
piazza Gran Madre, porzione lato sud (rispetto al proprio asse est-ovest) dell’area retrostante la chiesa
via Dell’Arsenale, lato est, tra via Santa Teresa e corso Vittorio Emanuele II (eccetto stalli riservati ai Carabinieri)
via XX Settembre, lato ovest, tra via Gramsci e via Santa Teresa
via Gobetti, lato ovest, tra via Gramsci e via Cavour
piazza Solferino, lato est, tra via Dell’Arcivescovado e il civico 3
piazza San Giovanni, fronte fabbricato LL.PP. e lato sud del Duomo
corso Regina Margherita, carreggiata laterale sud e banchina alberata, fino a Rondò Rivella
corso San Maurizio, carreggiata laterale nord (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra via Rossini e il civico 5
corso San Maurizio, carreggiata laterale sud (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra Rondò Rivella e via Rossini
corso San Maurizio, carreggiata laterale sud (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra via Roero di Cortanze e lungo Po Cadorna
corso San Maurizio, carreggiata laterale nord (ambo i lati, compresa banchina alberata), tra via Napione e via Vanchiglia
corso San Maurizio, intersezione con via Napione, banchina rialzata lato Murazzi
corso Cairoli, area monumento Garibaldi
viale Primo Maggio, tra viale Partigiani e Rondò Rivella
viale Partigiani, ambo i lati
piazzetta Battaglione Aviatori e via delle Rosine, tra via Principe Amedeo e via Maria Vittoria
corso Casale 43, lato ovest, tra via Maria Bricca e via Ferrante Aporti
piazza Gran Madre, porzione lato sud (rispetto al proprio asse est-ovest) dell’area retrostante la chiesa
Stessi giorni e orari — divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli (con ricollocazione degli stalli “ad personam” per le persone con disabilità):
via Gramsci
via Amendola (ambo i lati)
via Soleri
via Annibale Lovera di Maria
via Gobetti, lato est
via Teofilo Rossi
via Cavour, tra via Roma e via Lagrange
via Arcivescovado, tra via XX Settembre e via Roma
via Giolitti, tra via Lagrange e piazza San Carlo
via Santa Teresa, tra via XX Settembre e piazza San Carlo
via Bertola, tra via XX Settembre e via Roma
via Principe Amedeo, tra via Accademia delle Scienze e via Romavia Battisti, tra via Carlo Alberto e via Roma
via Viotti
via Monte di Pietà, tra via XX Settembre e via Roma
via Micca, tra via XX Settembre e piazza Castello
via Barbaroux, tra piazza Castello e via XX Settembre
piazza Castello, intera (comprese esedre Galleria Subalpina e fronte Teatro Regio)
via Garibaldi, tra piazza Castello e via XX Settembre
via Palazzo di Città, tra piazza Castello e via XX Settembre
via Po, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto (eccetto area taxi lato sud)
piazza Vittorio Veneto, intera
via Principe Amedeo, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto
via Plana, via della Rocca e via Bonafous, tra via Maria Vittoria e piazza Vittorio Veneto
via Giulia di Barolo, via Vanchiglia e via Bava, tra via Matteo Pescatore e piazza Vittorio Veneto
Piazzetta Lagrange: divieto di sosta con rimozione, riservato ai veicoli delle perone con disabilità, dalle ore 6 di mercoledì 23 alle ore 21 di domenica 27 settembre.
via Amendola (ambo i lati)
via Soleri
via Annibale Lovera di Maria
via Gobetti, lato est
via Teofilo Rossi
via Cavour, tra via Roma e via Lagrange
via Arcivescovado, tra via XX Settembre e via Roma
via Giolitti, tra via Lagrange e piazza San Carlo
via Santa Teresa, tra via XX Settembre e piazza San Carlo
via Bertola, tra via XX Settembre e via Roma
via Principe Amedeo, tra via Accademia delle Scienze e via Romavia Battisti, tra via Carlo Alberto e via Roma
via Viotti
via Monte di Pietà, tra via XX Settembre e via Roma
via Micca, tra via XX Settembre e piazza Castello
via Barbaroux, tra piazza Castello e via XX Settembre
piazza Castello, intera (comprese esedre Galleria Subalpina e fronte Teatro Regio)
via Garibaldi, tra piazza Castello e via XX Settembre
via Palazzo di Città, tra piazza Castello e via XX Settembre
via Po, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto (eccetto area taxi lato sud)
piazza Vittorio Veneto, intera
via Principe Amedeo, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto
via Plana, via della Rocca e via Bonafous, tra via Maria Vittoria e piazza Vittorio Veneto
via Giulia di Barolo, via Vanchiglia e via Bava, tra via Matteo Pescatore e piazza Vittorio Veneto
Piazzetta Lagrange: divieto di sosta con rimozione, riservato ai veicoli delle perone con disabilità, dalle ore 6 di mercoledì 23 alle ore 21 di domenica 27 settembre.
Altri divieti di sosta:
via Gramsci, lato sud a ovest di via Roma: da martedì 15 settembre alle ore 6 di mercoledì 23 settembre e dalla mezzanotte di lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre
piazza CLN (area centrale carreggiata laterale ovest, carreggiata sud, area centrale carreggiata laterale est): dalle ore 8 di martedì 15 settembre alle ore 13 di venerdì 2 ottobre
piazza CLN (area centrale carreggiata laterale ovest, carreggiata sud, area centrale carreggiata laterale est): dalle ore 8 di martedì 15 settembre alle ore 13 di venerdì 2 ottobre
Ricollocazione aree taxi
Piazza Castello, lato ovest: sospesa dalle ore 5 del 16 settembre alle ore 24 del 6 ottobre → temporanea in via Pietro Micca, lato sud, tra via San Tommaso e via XX Settembre
Piazza Castello, esedra lato Galleria Subalpina: sospesa dalle ore 6 del 23 alle ore 24 del 27 settembre → temporanea in via Po, lato sud, tra via Carlo Alberto e via Bogino
Piazza CLN: sospesa dalle ore 8 di martedì 15 settembre alle ore 13 di venerdì 2 ottobre
Piazza Carlo Felice: sospesa dalle ore 8 del 23 settembre alle ore 24 del 27 settembre
Via Santa Teresa (tra via XX Settembre e piazza San Carlo): sospesa dalle ore 6 del 23 alle ore 24 del 27 settembre → temporanea in via Santa Teresa, lato nord, a partire da ovest dello stallo riservato al Consolato di Bulgaria (ad ovest del civico 12) fino a via dell’Arsenale
Piazza Vittorio Veneto, esedra “H”: sospesa dalle ore 8 di sabato 12 settembre alle ore 24 di domenica 4 ottobre → temporanea in via Po, lato sud, tra via delle Rosine e piazza Vittorio Veneto
Ricollocazione fermata bus in piazza Carlo Felice
Dalle ore 17 di mercoledì 23 settembre alle ore 10 di lunedì 28 settembre, l’area di sosta bus di piazza Carlo Felice sarà trasferita sul lato sud di corso Vittorio Emanuele II (tra via Camerana e via San Secondo, e tra il civico 63 e via Massena), con sosta consentita ai bus intercomunali e di collegamento aeroportuale.
Parcheggi per persone con disabilità e informazioni utili
Parcheggi riservati alle persone con disabilità: attivi come da segnaletica
Linee GTT modificate: info.gtt.to.it
Dettagli aggiornati su viabilità e cantieri: muoversiatorino.it
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