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UWCL, Juventus-Benfica 1 a 2: doppietta di Lund, Alba Redondo accorcia ma non c’è rimonta
Solo tre minuti di recupero per le bianconere che non riescono nell’impresa, già realizzata sabato con la Roma, della rimonta
TORINO – È una Juventus che fa la Juventus ma non è abbastanza per battere il Benfica, più concreto nonostante meno tiri in porta e meno possesso palla. Le bianconere si fanno sorprendere dal rigore concesso al 40′ del primo tempo alle portoghesi che segnano con Lund.
Lund è di nuovo protagonista con una spettacolare punizione fuori area al 61′, portando il risultato sullo 0 a 2.
Le juventine soffrono, mantengono il possesso palla ma sbagliano nei pressi dell’area dando sicurezza al Benfica, avanti di due. Ma al 86′ Alba Redondo riesce a trovare lo specchio della porta e dare nuova fiducia alle bianconere.
Solo tre minuti di recupero per le juventine che non riescono nell’impresa, già realizzata sabato con la Roma, della rimonta.
Finisce 1 a 2 all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus Women con questa sconfitta in UEFA Women’s Champions League si trova in 16esima posizione davanti solo a HB Køge e BK Häcken, uscita sconfitta dalla partita di oggi contro l’Inter.
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