UWCL, Juventus-Benfica 1 a 2: doppietta di Lund, Alba Redondo accorcia ma non c’è rimonta

TORINO – È una Juventus che fa la Juventus ma non è abbastanza per battere il Benfica, più concreto nonostante meno tiri in porta e meno possesso palla. Le bianconere si fanno sorprendere dal rigore concesso al 40′ del primo tempo alle portoghesi che segnano con Lund.

Lund è di nuovo protagonista con una spettacolare punizione fuori area al 61′, portando il risultato sullo 0 a 2.

Le juventine soffrono, mantengono il possesso palla ma sbagliano nei pressi dell’area dando sicurezza al Benfica, avanti di due. Ma al 86′ Alba Redondo riesce a trovare lo specchio della porta e dare nuova fiducia alle bianconere.

Solo tre minuti di recupero per le juventine che non riescono nell’impresa, già realizzata sabato con la Roma, della rimonta.

Finisce 1 a 2 all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus Women con questa sconfitta in UEFA Women’s Champions League si trova in 16esima posizione davanti solo a HB Køge e BK Häcken, uscita sconfitta dalla partita di oggi contro l’Inter.

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