A Palazzo Lascaris una delegazione della Bassa Slesia: rafforzati i rapporti con il Piemonte

Una composita delegazione della Bassa Slesia, regione produttiva della Polonia al confine con la Germania, composta da rappresentanti istituzionali e delle aree commerciali ed economiche, è stata ricevuta questa mattina dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco a Palazzo Lascaris.A guidarla Michał Rado, Vicemaresciallo voivodato della Bassa Slesia, e Natalia Gołąb, componente del Consiglio regionale con delega all’Agricoltura.

Nicco ha richiamato “la storica collaborazione tra Italia e Polonia e, in particolare, tra Piemonte e Bassa Slesia, come testimoniato da un recente incontro ospitato nella regione polacca che he generato diversi nuovi rapporti economici”.

Significative le cifre, ricordate dal vicepresidente Confindustria Polonia, Alessandro Saglio: “Gli scambi tra i nostri due paesi valgono 36 miliardi di euro, più di Brasile, Giappone e Argentina messi insieme. Di questi, un quinto viene prodotto dal Piemonte, di cui una parte significativa con la Bassa Slesia”.

“Diversi nostri settori come enogastronomia e automotive lavorano già insieme – ha spiegato Rado – e contiamo di espanderci anche al turismo. Confidiamo che la nuova linea aerea che collegherà Torino alla nostra capitale Breslava potrà incrementare gli scambi”.

“Siamo qui anche per partecipare a Terra Madre – ha sottolineato Gołąb – per dare l’opportunità ai nostri produttori di farsi conoscere e, di conseguenza, far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche”

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