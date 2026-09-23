Quotidiano Piemontese
A Torino una mostra per i 100 anni degli elenchi telefonici nati con la STIPEL nel 1926
Nel 2026 l’elenco telefonico compie 100 anni. Italia Online che nel giugno 2016 si è fusa per incorporazione con SEAT Pagine Gialle
che storicamente si è occupato di portare nelle case italiane gli elenchi telefonici sta realizzando diverse iniziative per celebrare il centenario.
Il primo ottobre si inaugura a Torino la mostra Cento anni di connessioni, dal primo elenco STIPEL di Torino nel 1926 alla rivoluzione digitale, che racconta un secolo di innovazione che ha unito l’Italia, presso la sede di Italiaonline di Torino in Corso Corso Mortara 22 presso Snos alle Ex officine Savigliano.
In parallelo è stato lanciato un nuovo sito dedicato che ripercorre un secolo di storia di un simbolo della crescita economica del paese.
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