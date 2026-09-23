Auto finisce nel canale De Pretis, pompieri e sommozzatori sul posto: la vettura trovata vuota

VILLAREGGIA – Sono state ore di apprensione a Villareggia, dove si è reso necessario un imponente intervento dei vigili del fuoco di Torino a seguito della segnalazione di una automobile finita all’interno del canale De Pretis.

Sul posto erano presenti ben cinque squadre, tra cui il personale specializzato del nucleo sommozzatori, per accertare l’eventuale presenza di persone coinvolte, sia all’interno dell’abitacolo sia nel tratto d’acqua circostante.

Secondo quanto apprendiamo la vettura è stata trovata vuota mentre, almeno per il momento, restano sconosciute le cause e le dinamiche che hanno portato l’auto a finire nel corso d’acqua. Inoltre, le autorità non hanno ancora reso noto se il mezzo stesse viaggiando al momento dell’impatto o se si trattasse di un veicolo parcheggiato, né se vi siano effettivamente persone disperse.

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