Colpisce gli agenti per sottrarsi al controllo e nasconde la droga in bocca: arrestato 28enne a Torino

TORINO – Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato nel quartiere Aurora, è ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

L’arresto è avvenuto durante un controllo del territorio predisposto dagli agenti del commissariato di Dora Vanchiglia nella zona compresa tra piazza della Repubblica, piazza Borgo Dora e via Cottolengo, area attenzionata per la presenza di spacciatori e acquirenti di sostanze stupefacenti.

I controlli e l’arresto del 28enne

Nel corso dell’attività di osservazione, i poliziotti hanno individuato un giovane che, mentre si trovava nei pressi di una gastronomia di via Cottolengo, ha estratto dal proprio borsello quello che è apparso essere un panetto di hashish. Il 28enne lo ha quindi spezzato a metà cedendo alcuni frammenti a diverse persone che, subito dopo lo scambio, si sono allontanate.

Successivamente, il giovane si è recato all’interno di un carraio di via Cottolengo e dopo essersi accorto della presenza degli agenti di polizia che si stavano avvicinando per procedere al controllo, ha estratto qualcosa dal proprio borsello tentando di occultarlo all’interno dei pantaloni.

L’uomo, nel tentativo di opporsi al controllo, si è divincolato colpendo gli operatori e con un gesto repentino ha recuperato quanto aveva occultato nei pantaloni, 28 grammi di hashish, e mettendolo in bocca cercando, inutilmente, di impedirne l’estrazione da parte dei poliziotti.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire, all’interno del borsello del giovane, ulteriori frammenti di hashish nonché un involucro contenente altra sostanza stupefacente e 45 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Con l’ausilio dell’unità cinofila i poliziotti hanno rinvenuto nelle immediate vicinanze, all’interno del carraio di via Cottolengo, sotto alcuni pannelli in compensato, un involucro contenente oltre 700 grammi di hashish, confezionato con le stesse modalità della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell’arrestato.

Le ricerche hanno inoltre consentito di individuare, all’interno di uno scooter in stato di abbandono, un panetto intero e uno tagliato a metà di hashish, per un peso complessivo di circa 145 grammi, oltre a due coltelli sui quali sono state rilevate evidenti tracce di sostanza stupefacente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese