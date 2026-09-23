Cosplayer Run 2026, il Valentino si riempie di costumi: corsa, cosplay e solidarietà

TORINO – Domenica 4 ottobre 2026 il Parco del Valentino torna a essere il punto d’incontro per sportivi, famiglie e appassionati di cosplay con l’ottava edizione della Cosplayer Run, la manifestazione organizzata da Accademia 72 A.S.D. che unisce attività sportiva, intrattenimento e solidarietà.

Il ritrovo è fissato alle 10 in corso Cairoli, presso la statua dedicata a Giuseppe Garibaldi, sopra i Murazzi del Po e a pochi passi da piazza Vittorio Veneto. La partenza della corsa o camminata non competitiva è prevista intorno alle 11.30.

Cinque chilometri tra corsa e cosplay

Il percorso, lungo circa 5 chilometri, si svilupperà all’interno del rinnovato Parco del Valentino. Non si tratta di una competizione: ciascun partecipante potrà affrontare il tracciato correndo oppure camminando, scegliendo liberamente il proprio ritmo.

La Cosplayer Run è pensata per adulti, ragazzi e famiglie ed è accessibile anche a chi partecipa con passeggini o sedie a rotelle. E, naturalmente, non è obbligatorio indossare un costume: si può partecipare in tenuta sportiva oppure trasformarsi per un giorno nel proprio personaggio preferito.

La manifestazione è nata al Parco della Mandria e negli anni si è spostata al Valentino, dove è diventata un appuntamento ormai consolidato. L’edizione 2026 si svolge con il patrocinio della Città di Torino.

La corsa sostiene i bambini del Regina Margherita

Al centro della giornata resta la solidarietà. Il ricavato delle iscrizioni, al netto delle spese organizzative, sarà infatti devoluto ad Amici dei Bambini Cardiopatici ODV ETS, associazione che sostiene i piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e le loro famiglie.

L’associazione affianca i bambini ricoverati anche attraverso attività ricreative e offre alle famiglie informazioni, assistenza e supporto pratico, compresi servizi legati ai trasporti e all’alloggio.

Gara Cosplay, musica e K-pop

Dopo la corsa, il programma proseguirà fino al pomeriggio con una serie di appuntamenti dedicati al mondo del cosplay e dell’intrattenimento.

Dalle 13 alle 17 circa sarà protagonista la Gara Cosplay, aperta a tutti gli iscritti. I partecipanti potranno presentare il proprio personaggio e sfilare davanti al pubblico. Sono previsti premi per miglior costume, miglior trucco e migliore esibizione.

Alla giornata prenderanno parte anche diverse community di cosplayer e ospiti della scena nazionale.

Non mancherà la musica. Tra gli appuntamenti annunciati ci sono l’esibizione dal vivo del duo Il Magico Mondo di Laura, con un repertorio ispirato agli anime, il DJ set a tema di Gino Latino e le coreografie K-pop della Reverse Crew, oltre ad altri artisti e momenti di spettacolo.

Quanto costa partecipare alla Cosplayer Run

L’iscrizione comprende maglietta commemorativa, pettorale e pacco di benvenuto, con una bevanda e uno spuntino. I bambini da 0 a 5 anni, se accompagnati da un adulto, partecipano gratuitamente, ma senza maglietta, pettorale e pacco di benvenuto.

Le tariffe promozionali sono:

adulti: 15 euro;

cosplayer: 13 euro;

ragazzi dai 6 ai 14 anni: 12 euro;

due adulti e un ragazzo: 37 euro;

due adulti e due ragazzi: 47 euro;

bambini da 0 a 5 anni: gratis.

Pettorale, maglietta e pacco di benvenuto saranno consegnati direttamente il giorno dell’evento nello spazio dedicato.

Le iscrizioni sono aperte online sul sito di Accademia 72.

Il programma

10.00 – Ritrovo dei partecipanti e avvio delle attività

11.30 circa – Partenza della corsa/camminata non competitiva di circa 5 chilometri

13.00-17.00 circa – Gara Cosplay, musica e attività di intrattenimento

La Cosplayer Run 2026 è organizzata da Accademia 72 A.S.D. con il patrocinio della Città di Torino e in collaborazione con CSEN. Radio GRP è media partner dell’iniziativa.

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