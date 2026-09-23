Morta una donna di 63 anni dopo lo scontro in moto sulla A26 nel Novarese

GATTICO – È morta all’ospedale Maggiore di Novara la donna di 63 anni rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di ieri, martedì 22 settembre, in uno scontro avvenuto sulla A26, in direzione Gravellona Toce, nel territorio comunale di Gattico-Veruno, in provincia di Novara.

La donna, residente a Gallarate, in provincia di Varese, viaggiava in sella a una motocicletta Swm quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrata in collisione con un furgone. Nello scontro è stato coinvolto anche un altro veicolo che stava sopraggiungendo.

Le condizioni della motociclista sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza e l’elisoccorso, che hanno prestato le prime cure alla donna e disposto il trasporto all’ospedale Maggiore di Novara.

Nonostante i soccorsi e le cure ricevute, la 63enne è deceduta in ospedale.

Sulla dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale di Romagnano Sesia.

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