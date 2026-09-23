Eurovolley a Torino: Italia eliminata al tie-break dalla Finlandia. La Slovenia vola in semifinale

TORINO – Serata ad altissima tensione al palasport di Torino per i quarti di finale dei Campionati Europei maschili di pallavolo 2026. Davanti al pubblico di casa, l’Italia di Fefè De Giorgi si ferma contro la Finlandia, uscendo sconfitta al tie-break al termine di una battaglia senza esclusione di colpi.

Nell’altro quarto di finale disputato sotto la Mole, la Slovenia supera il Belgio in quattro set e stacca il pass per le semifinali continentali.

Azzurri beffati: la Finlandia vince 3-2 e va in semifinale

Si chiude con un verdetto amaro e inatteso il cammino degli azzurri, arrivati a Torino forti del percorso netto nella fase a gironi e del 3-0 inflitto alla Danimarca agli ottavi. L’inizio di gara sembra rispettare i pronostici, con l’Italia avanti 25-21 nel primo parziale. La Finlandia, reduce dalla maratona vinta al quinto set contro la Grecia, ha però alzato il ritmo: dopo aver strappato il secondo set ai vantaggi (28-26), i finnici hanno dominato il terzo parziale (25-16).

Spalle al muro sul 2-1, gli uomini di De Giorgi hanno trovato la reazione d’orgoglio aggiudicandosi il quarto parziale per 25-20 e trascinando la contesa al decisivo tie-break. Nella frazione breve, tuttavia, la maggiore lucidità degli scandinavi ha fatto la differenza, condannando l’Italia all’eliminazione ed evitando quello che sarebbe stato il suggestivo derby di semifinale contro la Francia.

Slovenia solida: superato il Belgio 3-1

Nel primo incontro del programma torinese, la Slovenia guidata in panchina da Fabio Soli ha conquistato l’accesso tra le prime quattro d’Europa piegando il Belgio per 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-13).

A trascinare i balcanici sono state le giocate di capitan Rok Možič (18 punti a referto con 3 muri) e la prova granitica sotto rete di Jan Kozamernik, autore di 5 dei 12 muri di squadra, oltre ai contributi di Mujanović (14 punti) e Čebulj (12). Al Belgio di coach Zanini non sono bastati i 23 punti del top scorer dell’incontro Ferre Reggers. In semifinale la Slovenia affronterà la Polonia, uscita vincitrice con un netto 3-0 contro la Germania.

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