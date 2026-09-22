CronacaTorino
Non ce l’ha fatta il bimbo investito a Torino in corso Regina Margherita
Troppo grave il politrauma riportato. Il bambino è stato colpito da un’auto mentre pedalava
TORINO – Era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale infantile il piccolo di 7 anni investito questa mattina in corso Regina Margherita, a Torino. Le sue condizioni erano subito parse molto gravi: aveva fratture in diverse parti del corpo, ed era stato fatto entrare immediatamente in sala operatoria. Purtroppo, l’intervento non è bastato a salvargli la vita: il bimbo è morto questo pomeriggio.
L’impatto è avvenuto poco dopo le 8 del mattino. Il bambino stava andando a scuola con la sua piccola bicicletta sulla pista ciclabile, seguendo il padre. All’improvviso, un’auto ha frenato di colpo centrandolo in pieno: il bambino, che indossava un casco di protezione, è stato sbalzato sull’asfalto. L’automobilista si è fermato subito e, qualche minuto più tardi, in corso Regina Margherita sono arrivati i medici e gli infermieri del 118 di Azienda Zero che hanno prestato le prime cure.
La dinamica esatta dell’incidente verrà ricostruita dagli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e raccolto alcune testimonianze. Sia la bicicletta sulla quale pedalava il piccolo sia l’auto dell’investitore sono stati sequestrati.
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