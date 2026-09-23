Ferrero, premio di oltre 2.500 euro per i dipendenti: ad Alba 4 mila lavoratori coinvolti

ALBA – Un premio di risultato che porterà oltre 2.500 euro lordi in busta paga per migliaia di lavoratori Ferrero. È quanto emerso dall’incontro tra la direzione dell’azienda dolciaria, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e il coordinamento sindacale Ferrero delle Rsu e delle rappresentanze della rete commerciale.

L’incontro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è stato l’occasione per fare il punto sull’andamento del mercato, sulle prospettive produttive, sui programmi di investimento di Ferrero Italia, sull’occupazione e sull’applicazione dell’attuale accordo integrativo aziendale.

Ferrero, il premio di risultato arriva a ottobre

Sul fronte economico, il premio relativo all’esercizio 2025/2026 sarà riconosciuto con le competenze del mese di ottobre ai circa 7 mila dipendenti Ferrero presenti nei quattro stabilimenti produttivi italiani: Alba, in provincia di Cuneo, Balvano in provincia di Potenza, Pozzuolo Martesana nel Milanese e Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

Per gli oltre 4 mila lavoratori dello stabilimento di Alba, il premio raggiunge esattamente 2.545,86 euro lordi.

L’importo sarà assoggettato a una tassazione sostitutiva del 10%, secondo quanto previsto per questa tipologia di premio legato alla produttività e alla redditività.

Come viene calcolato il premio Ferrero

Il premio di risultato è stato determinato sulla base di due parametri.

Il primo è il risultato economico, comune all’intera azienda, che pesa per il 30% sul valore complessivo del premio. Il secondo è il risultato gestionale, legato alle performance del singolo stabilimento, che incide per il restante 70%.

Secondo quanto comunicato al termine dell’incontro, i risultati raggiunti hanno evidenziato performance particolarmente significative: le percentuali medie di raggiungimento degli obiettivi hanno infatti superato il 90% dei valori target previsti dal sistema premiante.

Il premio rappresenta quindi anche un riconoscimento dei risultati ottenuti dai lavoratori nell’esercizio appena concluso.

Una parte del premio può diventare welfare

Per i dipendenti Ferrero esiste inoltre la possibilità di convertire una parte del premio di risultato in servizi e prestazioni di welfare attraverso la piattaforma aziendale Ferrero Care.

Il sistema comprende diverse possibilità, che spaziano dalle esigenze familiari ai servizi per il tempo libero e alla salute. Tra le categorie previste rientrano, in particolare, istruzione e cura dei figli, assistenza agli anziani, abbonamenti ai trasporti, pagamento delle rate dei mutui, sport, viaggi e cultura.

Sono inoltre disponibili servizi legati all’assistenza sanitaria, come visite specialistiche, esami di laboratorio e check-up, oltre alla possibilità di destinare le somme alla previdenza complementare.

Per chi sceglierà di convertire una parte del premio in flexible benefit, Ferrero prevede infine un contributo aggiuntivo del 20% sul totale convertito.

Per i lavoratori dello stabilimento di Alba, dove sono impiegate oltre 4 mila persone, il premio rappresenta dunque un beneficio economico significativo che arriverà nelle buste paga di ottobre.

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