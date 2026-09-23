In fuga dalla Svizzera su un’auto rubata: la corsa di un 25enne finisce nei boschi piemontesi

TRASQUERA – Una fuga ad altissima velocità, iniziata oltreconfine, termina tra la vegetazione della Val Divedro. È così che si sono chiuse nel VCO, le ricerche di un 25enne gravato da numerosi precedenti penali, protagonista di un’evasione alquanto cinematografica dai controlli di polizia tra Svizzera e Italia al volante di una vettura con targa contraffatta, risultata rubata nel Canton Ticino.

Il blitz è scattato quando il giovane ha forzato a forte andatura il posto di blocco elvetico a ridosso di Gondo, nel Canton Vallese, dirigendosi a tutta velocità verso la frontiera italiana lungo la Statale 33 del Sempione.

La caccia all’uomo nella boscaglia

Allertati dai colleghi d’oltralpe, gli agenti della Polizia di Frontiera e i militari della Guardia di Finanza hanno predisposto una barriera di contenimento sul lato italiano. L’automobilista ha ignorato l’alt travolgendo anche le bande chiodate posizionate sull’asfalto per arrestarne la marcia; casualmente la foratura di tutti e quattro gli pneumatici non lo ha fermato subito, ma lo ha costretto poco dopo a desistere.

Raggiunto il territorio di Trasquera, l’uomo ha abbandonato il veicolo su una strada secondaria che porta alla cava Balmoreglio, disperdendosi a piedi nei boschi circostanti per cercare riparo.

Tale dinamica ha dato il via ad un’ operazione di accerchiamento che ha impegnato gli uomini della Squadra Mobile della Questura del VCO, il personale della Polizia di Frontiera di Domodossola, la Guardia di Finanza e il supporto operativo delle autorità elvetiche.

I pattugliamenti serrati lungo i sentieri montani hanno permesso di individuare e bloccare il fuggiasco, per il quale sono scattate le manette oltre alla denuncia da parte delle autorità italiane per il reato di ricettazione.

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