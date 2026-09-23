Incendio nella nota pizzeria in corso Regina Margherita a Torino: non si esclude nessuna pista

TORINO – I vigili del fuoco sono intervenuti, prima dell’alba di oggi, per domane il brutto incendio che ha interessato la nota pizzeria di Vincenzo Capuano, maestro della pizza conosciuto in Italia e all’estero, situata in corso Regina Margherita 161 a Torino, all’altezza dell’incrocio con corso Principe Oddone.

Le fiamme divampate nel locale, aperto appena un anno fa, sono state spente nel giro di mezz’ora dai pompieri giunti dal comando di corso Moncalieri. Il rogo ha danneggiato pesantemente la pizzeria di Capuano ma, per fortuna, non ha provocato né feriti né intossicati tra i residenti del palazzo di quattro piani dove è ubicato il locale.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso e le indagini per capire cosa sia successo. Infatti, al momento non si esclude nessuna pista, anche quella dolosa.

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