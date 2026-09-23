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CronacaNovara

Punta la pistola alla cassiera ma lei fugge e fa fallire il colpo: denunciato 42enne a Invorio

Il malfattore dovrà ora rispondere dell’accusa di tentata rapina aggravata
Chiara Scerba

Pubblicato

11 secondi fa

il

Foto di Repertorio
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INVORIO – Un blitz armato fallito sul nascere è quanto è accaduto al supermercato Paglierini del comune novarese, dove un uomo si è presentato alla cassa con il volto coperto e una pistola impugnata per farsi consegnare l’incasso della giornata.

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La reazione immediata della donna, riuscita a sottrarsi alla minaccia fuggendo verso l’interno del locale, ha spiazzato il malvivente, costringendolo ad abbandonare i suoi propositi e a dileguarsi a piedi senza bottino.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri di Gattico-Veruno e della Compagnia di Arona ha consentito rintracciare in breve tempo il 42enne, grazie al supporto delle registrazioni delle telecamere e delle testimonianze. Nel bagagliaio della sua auto è stata rinvenuta e sequestrata l’arma, rivelatasi una scacciacani privata del tappo rosso, mentre gli abiti indossati durante l’incursione sono stati recuperati in una piazzola di sosta dell’autostrada A26.

L’uomo è stato dichiarato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, con l’accusa di tentata rapina.

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