Sbanda e urta due auto a Novi Ligure: donna grave in ospedale

NOVI LIGURE – Nel centro di Novi Ligure, un’automobilista, colpita da un malore improvviso mentre si trovava al volante della propria vettura lungo via Piave, ha perso la padronanza del mezzo andando a collidere contro due autovetture che si trovavano regolarmente ferme nei pressi dell’incrocio.

Sul luogo sono accorse le pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Arquata Scrivia e di Cabella Ligure, che hanno provveduto a isolare l’area e a disciplinare la circolazione lungo l’arteria stradale per agevolare l’intervento sanitario.

Il personale medico del 118 ha prestato le primissime manovre salvavita alla conducente sul posto, disponendone poi il trasferimento urgente verso il presidio ospedaliero con un’ambulanza in codice rosso. I militari dell’Arma sono rimasti a lungo sul tratto per ultimare i rilievi di rito e procedere alla completa messa in sicurezza della carreggiata.

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