Due auto ribaltate sulla Statale 35 a Pozzolo Formigaro: tempestivo l’intervento dei sanitari

POZZOLO FORMIGARO – Lungo la Strada Statale 35 bis dei Giovi, all’altezza dell’area produttiva della zona industriale D1, due vetture sono entrate in collisione, provocando un forte impatto che ha allarmato i lavoratori e gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure agli occupanti dei due mezzi e valutarne le condizioni, insieme alle pattuglie dei Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure.

I militari hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza la carreggiata, garantendo la fluidità dei soccorsi e gestendo il traffico rallentato sul tratto. Sono in corso i rilievi tecnici di rito per chiarire la dinamica esatta e stabilire le responsabilità dell’accaduto.

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