Casale Monferrato, rompe naso e mascella al carabiniere intervenuto per sottrarlo ad un pestaggio

CASALE MONFERRATO – Notte movimentata a Casale Monferrato, dove un giovane di 24 anni, residente a Novara e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto nella notte del 21 settembre, dopo una segnalazione arrivata al 112 per una rissa tra numerose persone in via Congresso Agrario.

La rissa e l’intervento dei Carabinieri

A raggiungere per primi la zona sono stati tre Carabinieri liberi dal servizio, che si trovavano casualmente nelle vicinanze. I militari hanno trovato il 24enne a terra, mentre veniva aggredito da un gruppo di persone, e sono intervenuti per cercare di sottrarlo al pestaggio e portarlo in sicurezza.

Nel frattempo è stata richiesta anche una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile per supportare i colleghi.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, proprio durante l’intervento il giovane, che si trovava in uno stato di alterazione psicofisica che gli investigatori attribuiscono all’assunzione di alcol e droghe, avrebbe reagito contro i militari.

Il 24enne avrebbe colpito con un pugno al volto uno dei Carabinieri fuori servizio e, successivamente, avrebbe opposto resistenza anche agli operatori della pattuglia arrivata in supporto.

Un Carabiniere ferito al volto: 30 giorni di prognosi

Dopo essere stato bloccato, il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Casale Monferrato, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di tre giorni.

Più serie le conseguenze per i militari. Il Carabiniere colpito al volto ha riportato una frattura del naso e della mascella, con una prognosi di 30 giorni.

Altri due militari dell’Aliquota Radiomobile hanno riportato contusioni, giudicate guaribili in sette giorni. Sono invece rimasti illesi gli altri due Carabinieri liberi dal servizio intervenuti inizialmente.

Nel frattempo, le altre persone coinvolte nella rissa si sono allontanate dalla zona prima dell’arrivo dei soccorsi, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini per identificare gli altri partecipanti

Il 24enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, in attesa del giudizio per direttissima.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto in via Congresso Agrario e identificare le altre persone coinvolte nella rissa.

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