Scontro frontale tra due auto a Bussoleno: un morto e un ferito grave

BUSSOLENO – Un uomo di 30 anni è morto e un’altra persona è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nella serata di martedì 22 settembre 2026 a Bussoleno, in Valle di Susa.

Lo schianto si è verificato lungo la strada statale 25 del Moncenisio, denominata in quel tratto via Susa, nella zona di Isolabella, davanti alla ditta Edil Bussoleno.

L’impatto tra le due vetture è stato particolarmente violento. Per uno dei coinvolti non c’è stato nulla da fare: il trentenne è morto a seguito delle conseguenze riportate nello scontro. L’altra persona coinvolta è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bussoleno, le ambulanze e l’elisoccorso del 118 Azienda Zero. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino, dove è stato ricoverato per le gravi lesioni riportate.

I carabinieri della compagnia di Susa hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione.

La strada statale 25 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, gli accertamenti delle forze dell’ordine e la rimozione della salma. La viabilità è stata quindi condizionata per tutta la durata degli interventi.

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