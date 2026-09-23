Torino, trovato morto in casa dopo giorni: accanto a lui c’era la madre caduta

TORINO – Un forte odore avvertito dai residenti ha portato alla scoperta di un uomo morto da diversi giorni in un appartamento di largo San Paolo, a Torino. La scoperta è avvenuta nella serata di martedì 22 settembre 2026. Nell’abitazione i soccorritori hanno trovato anche la madre dell’uomo, ancora viva ma a terra, dove sarebbe rimasta dopo una caduta avvenuta probabilmente diversi giorni prima.

L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti del palazzo hanno percepito un odore provenire dall’appartamento. Per entrare nell’abitazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano, che hanno aperto la porta permettendo ai soccorritori di accedere ai locali.

All’interno è stato trovato il corpo dell’uomo, ormai in avanzato stato di decomposizione. Poco distante si trovava la madre, che aveva bisogno di cure. La donna è stata affidata ai sanitari del 118 Azienda Zero e trasportata in ambulanza all’ospedale Martini di Torino, dove è ricoverata e, secondo le prime informazioni, non è in pericolo di vita.

Gli accertamenti della polizia

Nello stabile sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire da quanto tempo l’uomo fosse morto.

Sul corpo è stata eseguita una prima ispezione da parte del medico legale. Non sono emersi segni evidenti di violenza e, sulla base dei primi riscontri, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

Saranno comunque gli ulteriori accertamenti a chiarire con maggiore precisione la dinamica e la successione degli eventi.

Resta inoltre da ricostruire quanto accaduto nei giorni precedenti al ritrovamento. Per diversi giorni, infatti, nessuno avrebbe segnalato l’assenza dell’uomo né si sarebbe accorto delle condizioni della madre, rimasta nell’appartamento dopo la caduta.

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