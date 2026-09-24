Formiche tra i bambini, cimici e blatte nelle celle: allarme igienico-sanitario nel carcere di Torino

TORINO – Formiche, cimici e blatte in diversi reparti, comprese le aree della sezione ICAM dove sono presenti bambini, e un aumento delle visite mediche per detenuti che lamenterebbero morsi e lesioni. È la situazione denunciata dall’Osapp, il sindacato della Polizia Penitenziaria, all’interno del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino.

Secondo quanto riferito dal sindacato, la presenza di insetti sarebbe ormai segnalata in più parti dell’istituto penitenziario e le richieste di intervento sanitario sarebbero aumentate. L’Osapp parla in particolare di detenuti sottoposti a visite mediche per lesioni che, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbero riconducibili a morsi di insetti.

La denuncia dell’Osapp: “Servono interventi immediati”

A preoccupare il sindacato non sarebbe soltanto la presenza degli insetti. L’Osapp segnala anche una presunta carenza di prodotti destinati all’igiene e alla pulizia e difficoltà nella sostituzione dei materassi. In alcuni casi, secondo il sindacato, i sanitari avrebbero indicato la necessità di sostituire alcuni materassi.

“Ormai siamo allo schifo più totale”, afferma l’Osapp, secondo cui la situazione starebbe generando tensione e preoccupazione tra la popolazione detenuta.

“Non è più soltanto una questione di decoro: è in gioco la tutela della salute e della dignità delle persone detenute e del personale di Polizia Penitenziaria”, dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp.

Il sindacato sostiene inoltre che i vertici dell’istituto siano a conoscenza delle segnalazioni e chiede che la situazione venga verificata direttamente.

“Se le condizioni che ci vengono segnalate sono confermate, servono interventi immediati, concreti e verificabili”, aggiunge Beneduci.

L’appello a Comune, Regione e Ministero della Giustizia

L’Osapp chiede ora un intervento delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Il sindacato invita il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e la Giunta comunale a recarsi personalmente al “Lorusso e Cutugno” per verificare le condizioni dell’istituto e chiede di valutare anche la convocazione di un Consiglio comunale straordinario sul carcere.

Un appello viene rivolto anche al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e al Consiglio regionale, ai quali l’Osapp chiede di visitare il carcere torinese e, più in generale, gli istituti penitenziari piemontesi.

Infine, il sindacato sollecita un sopralluogo del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“Basta con il silenzio e con l’immobilismo. Se c’è un’emergenza, bisogna avere il coraggio di guardarla in faccia e intervenire”, conclude Beneduci.

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