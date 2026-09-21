Dopo 6 anni la pista ciclabile di Willy Coyote a Moncalieri finisce ancora contro un muro

MONCALIERI – Chissà se qualcuno di voi ricorda la pista ciclabile di Moncalieri che finiva malinconicamente contro un muro? Era gennaio 2020, non sapevamo ancora che da lì a qualche giorno il mondo sarebbe cambiato in maniera totale, e il compianto Daniele D’Antonio, colpito dal’insensatezza di quel lavoro appena concluso decise di scomodare Willy Coyote per coinvolgero in un’opera ironica di protesta che ebbe un successo enorme (e anche qualche conseguenza).

Sono passati più di sei anni da quei giorni, nel frattempo Daniele D’Antonio è andato via (lasciandoci un po’ di gioia in meno e tutte le sue invenzioni artistiche) Willy il Coyote ha deciso di fare causa alla ACME, ma la pista ciclabile di Moncalieri è ancora lì, schiantata contro un muro.

L’immagine qui sopra è di domenica mattina, il rosso della pista è ormai invisibile e vista l’inutilità della ciclabile ormai ci si parcheggia sopra senza pietà alcuna.

Qui sotto trovate invece la localizzazione della pista, così potete verificare con i vostri occhi (probabilmente non incontrerete Willy e certamente non ci sarà traccia di Beep Beep).

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