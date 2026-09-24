Caso lavoratori Fiorentini di Trofarello, al Cecchi Point di Torino la conferenza “Bassi salari, decadenza sociale”

TORINO – Un vertice pubblico per fare il punto sulla piaga dei bassi salari e sull’impatto che la precarietà lavorativa produce sulla salute fisica, psicologica e sociale delle persone. Si terrà sabato 26 settembre, dalle 10:00 alle 14:00, al Cecchi Point di via Antonio Cecchi 17 a Torino, il convegno dal titolo Bassi salari, decadenza sociale.

L’iniziativa nasce sulla scia della vertenza che ha coinvolto la Fiorentini, l’azienda alimentare di Trofarello. Il caso dei lavoratori in appalto – approdato nei mesi scorsi fino ai banchi del Parlamento e del consiglio regionale del Piemonte – ha riacceso i riflettori sui meccanismi di frammentazione del lavoro legati a subappalti, cooperative e società intermedie, accendendo il dibattito sulle condizioni della classe lavoratrice.

Il programma dell’incontro

La conferenza intende analizzare il tema attraverso un approccio multidisciplinare, incrociando dati economici, risvolti sanitari e testimonianze dirette dal campo. All’incontro prenderanno parte:

Marta Fana , economista, ricercatrice all’Università di Parma e dottoressa di ricerca presso Sciences-Po di Parigi;

Fulvio Riccieri , epidemiologo della Facoltà di Medicina di Torino;

Roberto Luzzi, autore del saggio Lavoro salariato e capitale nel XXI secolo.

Accanto agli interventi tecnici sono previste le testimonianze dirette di operaie e operai impiegati nei settori della logistica, dell’alimentare, dei trasporti e dei call center.

I promotori

L’appuntamento è promosso e organizzato da una rete di realtà territoriali e sindacali: il Gruppo Boicottaggio Fiorentini, il sindacato SI Cobas, il Comitato Dobbiamo Vivere, il Coordinamento Noi Donne Lavoratrici e l’Osservatorio Sfruttamento e Precarietà.

L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.

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