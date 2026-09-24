SocietàTorino
Caso lavoratori Fiorentini di Trofarello, al Cecchi Point di Torino la conferenza “Bassi salari, decadenza sociale”
L’iniziativa nasce sulla scia della vertenza che ha coinvolto la Fiorentini, l’azienda alimentare di Trofarello
TORINO – Un vertice pubblico per fare il punto sulla piaga dei bassi salari e sull’impatto che la precarietà lavorativa produce sulla salute fisica, psicologica e sociale delle persone. Si terrà sabato 26 settembre, dalle 10:00 alle 14:00, al Cecchi Point di via Antonio Cecchi 17 a Torino, il convegno dal titolo Bassi salari, decadenza sociale.
L’iniziativa nasce sulla scia della vertenza che ha coinvolto la Fiorentini, l’azienda alimentare di Trofarello. Il caso dei lavoratori in appalto – approdato nei mesi scorsi fino ai banchi del Parlamento e del consiglio regionale del Piemonte – ha riacceso i riflettori sui meccanismi di frammentazione del lavoro legati a subappalti, cooperative e società intermedie, accendendo il dibattito sulle condizioni della classe lavoratrice.
Il programma dell’incontro
La conferenza intende analizzare il tema attraverso un approccio multidisciplinare, incrociando dati economici, risvolti sanitari e testimonianze dirette dal campo. All’incontro prenderanno parte:
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Marta Fana, economista, ricercatrice all’Università di Parma e dottoressa di ricerca presso Sciences-Po di Parigi;
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Fulvio Riccieri, epidemiologo della Facoltà di Medicina di Torino;
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Roberto Luzzi, autore del saggio Lavoro salariato e capitale nel XXI secolo.
Accanto agli interventi tecnici sono previste le testimonianze dirette di operaie e operai impiegati nei settori della logistica, dell’alimentare, dei trasporti e dei call center.
I promotori
L’appuntamento è promosso e organizzato da una rete di realtà territoriali e sindacali: il Gruppo Boicottaggio Fiorentini, il sindacato SI Cobas, il Comitato Dobbiamo Vivere, il Coordinamento Noi Donne Lavoratrici e l’Osservatorio Sfruttamento e Precarietà.
L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.
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