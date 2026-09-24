Domenica parte la serie A di basket, Tortona presenta l’utimo acquisto Amar Alibegović pronto per l’esordio contro alla Nova Arena con la Tezenis Verona

Derthona Basket ha presentato i nuovi acquisti Giordano Bortolani, Aljami Durham, Dante Maddox, Giulio Gazzotti, Karim Jallow, Paul Eboua e soprattutto l’ultimo arrivato Amar Alibegović.

L’ala grande di 206 classe 1995 bosniaco da tempo si allenava a Tortona, ma per ragioni burocratiche è stato firmato solo in ultimo. Figlio e fratello d’arte, il fratello Mirza ha giocato a Tortona in passato, ha vinto uno scudetto, una EuroCup e una supercoppa italiana con la Virtus Bologna, un campionato, una Coppa di Slovenia e una Supercoppa slovena con il Cedevita Olimpija Lubiana.

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