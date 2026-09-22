Il 20enne accusato di aver abusato del 12enne nel parco ha confessato

TORINO – Ha confessato il giovane di 20 anni arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne, avvenuta venerdì scorso nel parco dell’Arrivore di Torino. Era stato arrestato ieri sera, il provvedimento è stato emesso dalla pm Eleonora Guerra titolare dell’indagine ed eseguito dagli investigatori della Squadra mobile della questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza.

La confessione è arrivata nella notte: l’uomo ha ammesso di aver abusato del bambino e che, al momento dei fatti, era sotto l’effetto di stupefacenti.

Cosa è successo

La vittima, mentre era intenta a giocare con dei coetanei nel cortile del plesso condominiale di residenza, nel quartiere torinese Barriera Milano, veniva avvicinata da uno sconosciuto il quale le proponeva di effettuare un giro con lui sul suo monopattino.

Il 12enne acconsentiva e si allontanava con lo sconosciuto che, dopo alcuni giri in zona, la portava in una zona boschiva, a ridosso del fiume Stura, e ne abusava sessualmente.

Successivamente l’uomo, descritto come un ragazzo sui vent’anni, accompagnava la vittima vicino a casa sua e si allontanava, facendo perdere le sue tracce e permettendo così al minore di poter allertare i soccorsi.

L’immediata attività d’indagine esperita dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino e del locale Commissariato “Barriera Nizza” permetteva, in tempi brevissimi, di giungere alla compiuta identificazione del responsabile dei gravi fatti commessi, grazie alla visione dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona in cui si erano verificati i gravi fatti, all’escussione di alcuni testimoni che avevano visto l’uomo aggirarsi nella zona ove poi approcciava il minore nonché ad ulteriori certosini accertamenti.

Il soggetto veniva, nel corso del pomeriggio del 21 settembre, rintracciato mentre percorreva, a bordo del suo monopattino, una via del quartiere “Barriera Nizza” ed immediatamente fermato.

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