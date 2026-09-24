Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 24 settembre 2026: i numeri vincenti

L’attesa è finita e la dea bendata ha di nuovo fatto il suo giro tra le ruote delle città italiane. Con la nuova estrazione del Lotto di questa sera, si rinnova l’appuntamento con la fortuna che tiene con il fiato sospeso milioni di appassionati da Nord a Sud.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 24 settembre 2026:

in aggiornamento

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 24 settembre sono:

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 24 settembre 2026:

in aggiornamento

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 31.100.000 euro

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di sabato 25 settembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

in aggiornamento

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 25 settembre:

in aggiornamento

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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