Il Presidente Mattarella in visita all’Istituto di Candiolo – VIDEO

CANDIOLO – «Siamo nel futuro!» ha esclamato il capo dello Stato alla vista di una delle sale all’avanguardia in dotazione all’Istituto Nazionale Oncologico Candiolo (INOC). L’Irccs di Candiolo (TO) è stato tappa di visita istituzionale per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questo pomeriggio, dopo aver partecipato in mattinata all’inaugurazione del Salone del Gusto a Torino.

Presso l’istituto di cura, Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal sindaco della Città metropolitana di Torino Stefano Lo Russo, dalla sindaca di Candiolo Chiara Lamberti, da Allegra Agnelli, presidente della Fondazione omonima e da Andrea Agnelli, presidente dell’INOC.

Il capo dello Stato, accompagnato nella visita dei reparti e dei laboratori, ha incontrato medici e infermieri, pazienti e tecnici, ringraziandoli e augurando buon lavoro al personale. All’uscita dalla visita, è stato salutato con un forte applauso.

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