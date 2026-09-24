Incendio alla Prealpina di Chivasso, fiamme ed esplosione: potrebbe essere doloso

CHIVASSO – Grave incendio nella serata di ieri, mercoledì 23 settembre 2026, alla sede del negozio di bricolage La Prealpina di via degli Alpini a Chivasso. Il rogo è partito dall’esterno della struttura e, in un secondo momento, ha interessato anche l’edificio, provocando un’esplosione.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Ingenti i danni al negozio

L’incendio ha provocato danni ingenti ai locali commerciali. Le pareti della struttura sono rimaste annerite dal fumo, mentre nel piazzale antistante sono rimasti materiali bruciati e diversi detriti.

Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe stato appiccato in due punti distinti: uno nelle immediate vicinanze dello stabile e un altro all’interno dei bidoni dei rifiuti posizionati a ridosso del capannone. Un elemento che porta gli investigatori a prendere in considerazione l’ipotesi di un incendio di origine dolosa.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Chivasso, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di individuare eventuali responsabili. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire anche il possibile movente.

Gli accertamenti tecnici dovranno stabilire con maggiore precisione l’origine dei diversi focolai e ricostruire la dinamica dell’incendio. L’ipotesi del dolo, dunque, resta al momento al centro delle indagini e dovrà essere confermata dagli elementi raccolti dagli investigatori.

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