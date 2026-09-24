Minaccia e colpisce un uomo con una cesoia da giardiniere: arrestato 43enne a Verbania

VERBANIA – Aveva contratto debiti di droga, così ha pensato di armarsi di cesoia. Martedì scorso, 22 settembre, i carabinieri hanno arrestato a Verbania un 43enne residente in città, già noto alle forze dell’ordine per altri reati.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo ha raggiunto la vittima, un 47enne verbanese, sotto casa sua e lo ha affrontato minacciandolo e poi colpendolo al volto con una grossa cesoia da giardiniere lunga oltre 50 centimetri.

I carabinieri sono intervenuti subito dopo l’aggressione, presentando soccorso alla vittima e bloccando il 43enne che nel frattempo si era allontanato. Sequestrata la cesoia.

Secondo i militari, il movente dell’aggressione sarebbe da ricondurre a debiti contratti dalla vittima per l’acquisto di droga. Per il 43enne sono quindi scattate le manette: al termine delle formalità di rito è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Le accuse sono di lesioni personali e minacce aggravate.

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