Pedone investito nel tratto tra corso Vercelli e via Boccherini: trasportato al Giovanni Bosco di Torino

TORINO – Un sinistro stradale si è verificato nella mattinata di oggi nel tratto di strada compreso tra corso Vercelli e via Boccherini. Qui un pedone è stato investito da una automobile in transito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, della polizia locale e il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure al pedone rimasto ferito, poi trasportato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino con una sospetta frattura del femore.

A denunciare quanto successo è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 che sui social scrive

Ancora una volta siamo costretti a denunciare una situazione gravissima, nota da anni e ripetutamente segnalata dai residenti all’Amministrazione comunale attraverso esposti, documenti politici e numerose segnalazioni. E ancora una volta, di fronte a un problema evidente, il Comune resta immobile. Quante persone devono ancora rischiare di essere investite prima che l’Amministrazione comunale decida di assumersi le proprie responsabilità? Gli incidenti, in questo punto, sono ormai una presenza quasi quotidiana. Questa mattina, purtroppo, a essere coinvolto è stato ancora una volta un pedone. Non si tratta più di episodi isolati o di semplici disagi: è un’emergenza di sicurezza stradale che il Comune continua colpevolmente a ignorare. Chiediamo all’Amministrazione comunale, ancora una volta: quando si intende intervenire concretamente? Quando arriveranno misure reali, non promesse, annunci o rinvii? Non è accettabile che residenti e pedoni siano lasciati soli a fronteggiare una situazione pericolosa e ormai fuori controllo. Da anni vengono chiesti sicurezza, interventi e risposte, ma l’Amministrazione continua a non dare seguito alle segnalazioni.

Aspettare il prossimo incidente significa rendersi corresponsabili di una gestione irresponsabile del problema. La sicurezza delle persone non può essere subordinata all’inerzia burocratica o all’assenza di volontà politica. Servono risposte. Servono interventi immediati.

E serve che l’Amministrazione comunale smetta di voltarsi dall’altra parte. Ora Come capogruppo di Fratelli d’Italia ringrazio enormemente le forze dell’ordine intervenute, che ogni giorno con molta professionalità e dedizione garantiscono a tutti noi la sicurezza dovuta.

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