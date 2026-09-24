Torna la Rowing Regatta a Torino: si recupera l’edizione 2025, annullata per la mobilitazione pro-Pal

TORINO – Dopo il rinvio dell’anno scorso, torna nel capoluogo piemontese la regata più sentita del territorio. La 28^ edizione della Rowing Regatta, sulle acque del fiume Po, vedrà affrontarsi gli equipaggi dell’UniTo, del PoliTo e della “guest star” Escp Business School.

La competizione si svolgerà il 1° ottobre, e si tratta di fatto del “recupero” dell’edizione 2025, che doveva svolgersi il 3 ottobre scorso ma non ebbe luogo per via della giornata di mobilitazioni pro-Pal in città e per lo sciopero generale, che portò gli atenei, nei giorni immediatamente precedenti, a dichiarare la regata rinviata a data da destinarsi.

L’ultima edizione disputata, quella del 2024, aveva visto il trionfo dell’università di Torino sia nella gara maschile sia in quella femminile, in entrambi i casi davanti al Politecnico e a Escp. L’edizione 2024 ha inoltre segnato l’esordio della gara riservata agli equipaggi dei docenti, che ha visto imporsi ancora l’UniTo.

«Siamo arrivati alla XXVIII edizione di una delle manifestazioni più belle e significative che si svolgono sul nostro fiume» – le parole del presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio – «La Rowing Regatta è ormai il simbolo dell’inizio dell’anno accademico e rappresenta un appuntamento importante per la comunità universitaria e per la città di Torino».

La giornata di giovedì primo ottobre si aprirà alle ore 16:30 con i saluti istituzionali presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, in via Verdi 8. Alle ore 16:45 prenderà quindi il via la sfilata delle imbarcazioni, che percorrerà via Po e piazza Vittorio Veneto fino a raggiungere i Murazzi del Po, dove il pubblico potrà assistere alla finale delle competizioni. Al termine si terranno le premiazioni ai Murazzi del Po e la Festa Universitaria presso il One.

Le competizioni principali, il 4 di coppia femminile e l’8+ maschile, si disputeranno sulla distanza di 400 metri, dal Ponte Vittorio Emanuele I, in piazza Vittorio Veneto, al Ponte Umberto I, in corso Vittorio Emanuele II. Gli equipaggi si affronteranno in tre manches in controcorrente e la vittoria sarà assegnata a quello che avrà ottenuto il miglior piazzamento complessivo nelle tre prove.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese