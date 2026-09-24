Torino, 19enne aggredito e derubato del monopattino: segue i rapinatori e fa arrestare due minorenni

TORINO – Aggredito, afferrato per il collo e rapinato del proprio monopattino dal branco, ma non si è perso d’animo: un diciannovenne ha inseguito a distanza i suoi aggressori e, rimanendo in contatto con il 112, ha permesso ai carabinieri di arrestare due dei responsabili.

La rapina e l’arresto di due minori

L’episodio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Torino Stura. Il giovane è stato avvicinato con un pretesto da un gruppo di cinque ragazzi che, sfruttando la superiorità numerica, lo hanno accerchiato, colpito e afferrato al collo per strappargli il mezzo. Dopo essersi impossessati del monopattino, gli aggressori gli hanno avanzato una richiesta estorsiva: 500 euro per la restituzione.

Mentre tre complici si davano alla fuga a bordo del veicolo appena rubato, la vittima ha mantenuto il sangue freddo e ha iniziato a pedinare a distanza gli altri due, allertando contemporaneamente le forze dell’ordine. L’intervento tempestivo di una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, giunta sul posto in pochissimi minuti, ha permesso di bloccare i due fuggitivi dopo un breve inseguimento a piedi.

I due fermati – due ragazzi di 16 e 17 anni – sono stati arrestati in flagranza di reato con le accuse di rapina aggravata in concorso ed estorsione, per poi essere condotti presso il Centro di prima accoglienza (C.P.A.).

Ancora in corso le indagini per identificare i tre complici riusciti a fuggire.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese