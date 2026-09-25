A Vercelli puoi riempire una shopper di libri con soli 10 euro: torna All You Can Read

VERCELLI – Sabato 3 ottobre a Vercelli torna “All You Can Read”, la festa dei libri organizzata dall’associazione Libriamoci a Vercelli, in collaborazione con DIAPSI Vercelli Onlus e con il laboratorio sartoriale BREIN di DIAPSI. L’appuntamento è con la quarta edizione dell’iniziativa, che permette agli appassionati di lettura di portare a casa tutti i libri che riescono a mettere in una shopper.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18.30 con orario continuato nel Cortile di San Pietro Martire, con accessi da via Dante e da piazza Antico Ospedale. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà trasferita all’interno della chiesa adiacente.

Come funziona All You Can Read

La formula è semplice: per partecipare è necessario acquistare la shopper in stoffa dell’edizione 2026, al costo di 10 euro. La borsa viene realizzata artigianalmente dal laboratorio sartoriale BREIN di DIAPSI.

Una volta acquistata, la shopper potrà essere riempita con tutti i libri che riusciranno a starci dentro, senza ulteriori costi. Una sorta di “all you can read” in versione libraria, pensata per permettere di dare una nuova vita ai volumi e, allo stesso tempo, portarsi a casa una vera e propria montagna di libri.

È inoltre possibile utilizzare le shopper delle precedenti edizioni per raccogliere i libri, ma anche in questo caso è necessario acquistare la nuova shopper dell’edizione in corso.

L’iniziativa non è uno Scambialibri: durante la giornata non sarà quindi possibile portare propri libri da donare. I volumi messi a disposizione nell’ambito di “All You Can Read” potranno esclusivamente essere scelti e portati a casa dai partecipanti.

Il ricavato sostiene i progetti di DIAPSI

Dietro alla festa dei libri c’è anche una finalità sociale. Il ricavato della vendita delle shopper sarà infatti destinato a DIAPSI Vercelli Onlus, per sostenere i progetti di inserimento lavorativo rivolti a persone che hanno sofferto o soffrono di disagio psichico.

L’appuntamento unisce così la passione per la lettura al riuso dei libri e al sostegno di un progetto di inclusione sociale, attraverso una shopper realizzata a mano dal laboratorio sartoriale BREIN.

L’appuntamento con la quarta edizione di “All You Can Read” è per sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 18.30, nel Cortile di San Pietro Martire a Vercelli.

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