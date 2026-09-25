Novara, migliaia di file pedopornografici: arrestato un uomo che usava l’account di un pensionato

NOVARA – La Polizia di Stato ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo residente in provincia di Pavia, nell’ambito di un’indagine avviata dalla Sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica di Novara sulla diffusione di materiale pedopornografico attraverso Messenger.

L’attività investigativa era iniziata lo scorso anno dopo una segnalazione del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) relativa alla circolazione di materiale pedopornografico attraverso l’applicazione di messaggistica di Meta.

L’account di un pensionato era stato hackerato

I primi accertamenti avevano portato gli investigatori a individuare l’account di un pensionato. L’uomo, però, è risultato completamente estraneo alla vicenda: il suo profilo social era stato violato e utilizzato per la diffusione dei contenuti.

Gli approfondimenti sulle tracce informatiche lasciate dai file hanno successivamente permesso alla Polizia di risalire all’identità dell’attuale indagato.

Nel febbraio 2025 era stata eseguita una prima perquisizione, durante la quale erano stati sequestrati numerosi dispositivi informatici nella disponibilità dell’uomo. Le successive analisi forensi avrebbero portato all’individuazione di circa 15 mila file tra immagini e video, alcuni dei quali descritti dagli investigatori come particolarmente violenti.

Circa 200 credenziali di account

Gli accertamenti informatici avrebbero inoltre consentito di ricostruire l’accesso abusivo all’account Messenger del pensionato, dal quale era partita la diffusione dei contenuti che aveva determinato la segnalazione del NCMEC.

Secondo quanto emerso dall’indagine, l’uomo avrebbe avuto accesso anche ad altri account Messenger appartenenti a persone ignare. Gli investigatori hanno inoltre trovato un elenco di credenziali riferibili a circa 200 account, che sarebbero stati sottratti illecitamente.

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Milano, competente per il procedimento, ha chiesto al Gip l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere e l’esecuzione di una nuova serie di perquisizioni locali, personali e informatiche.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati altri cinque dispositivi informatici, che saranno ora sottoposti a ulteriori accertamenti forensi.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Biella, dove è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’indagato deve pertanto essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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