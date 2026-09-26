Alta Val di Susa, il Rifugio Massi chiude: i volontari si organizzano in Sentieri Solidali ODV

Il 1° settembre 2026 segna la fine di un capitolo importante dell’accoglienza in Alta Val di Susa. Dopo anni di attività, il Rifugio Massi di Oulx cessa le proprie attività sotto la gestione della Fondazione Talità Kum, che dal 2018 rappresentava uno dei principali punti di riferimento per migliaia di persone migranti in transito verso la Francia.

La chiusura è legata alla fine dello stato di emergenza e al conseguente venir meno dei finanziamenti pubblici istituzionali, che hanno reso non più sostenibile per la Fondazione, presieduta da don Luigi Chiampo, il mantenimento della struttura e dei relativi costi. Gli operatori sono stati licenziati e i locali vengono chiusi.

La chiusura del rifugio non significa la fine della presenza sul territorio. I volontari che da anni operano lungo la rotta della Val di Susa hanno deciso di trasformare la rete informale costruita nel tempo in una realtà associativa strutturata.

È nata Sentieri Solidali ODV, associazione costituita ufficialmente lo scorso 9 agosto da 45 soci fondatori. L’attività dei volontari non si è comunque mai fermata. Già dallo scorso marzo, di fronte alla riduzione degli orari del Rifugio Massi, i volontari, insieme a Rainbow4Africa e Diaconia Valdese, hanno organizzato un presidio temporaneo su un’area concessa da Ferrovie dello Stato. La struttura è composta da due container e due gazebo smontabili. Uno dei container ospita i servizi di supporto medico e legale messi a disposizione dalle organizzazioni partner, mentre l’altro viene utilizzato come magazzino per i beni di prima necessità.

Nei gazebo vengono distribuiti pasti, bevande calde, informazioni, abbigliamento e attrezzatura per affrontare la montagna. Un’attività particolarmente importante per le persone che tentano di attraversare i valichi alpini in condizioni meteorologiche e ambientali spesso difficili.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese