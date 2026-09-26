Calcio Serie A femminile: buona la prima per la Juventus Women, battuto il Napoli per 3-1

BIELLA – Buona la prima di campionato Serie A Women 2026/27 per la Juventus Women che conquista i suoi primi tre punti. A Biella le bianconere superano 3-1 il Napoli Women, decisive le reti di Redondo, Godo e Chiba.

La partita

La Juventus prova a rendersi pericolosa fin dai primi minuti. Al 7’ Redondo colpisce di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Schatzer, senza trovare la porta, mentre tre minuti più tardi è proprio Schatzer a provarci dalla distanza, trovando la presa di Beretta. Al 12’ arriva anche il tentativo di Noordman, con il suo sinistro che termina fuori.

Al 16’, però, è il Napoli a sbloccare la gara: Kozak gira il pallone in area e Mece, appena arrivata proprio dalla Juve, interviene in tap-in, firmando lo 0-1.

La reazione bianconera è immediata e al 21’ arriva il pareggio: Redondo riceve in area e con il destro trova l’angolino basso alla sinistra di Beretta per l’1-1.

La Juventus continua a spingere. Sarriegi ci prova da fuori al 28’, mentre al 38’ una conclusione dalla distanza di Godo costringe Beretta alla deviazione in corner. Nel finale della frazione arrivano altri due tentativi bianconeri con Sarriegi e Redondo, prima dell’occasione del Napoli al 45’: Banusic anticipa De Jong in uscita con un tocco di punta, ma il pallone termina di poco a lato. Si va all’intervallo sull’1-1.

La ripresa si apre con una grande occasione per la Juventus: al 48’ Carbonell calcia da centro area e colpisce la traversa. Due minuti più tardi è invece Mece a rendersi pericolosa dalla parte opposta, con una conclusione dal limite deviata in corner.

Al 55’ le bianconere completano la rimonta. Sarriegi serve Godo, che con il destro trova l’angolino basso alla sinistra di Beretta e firma il 2-1.

La Juventus continua a cercare il gol. Al 63’ Sarriegi impegna Beretta con un colpo di testa centrale e poco dopo, ancora servita da Pinto, conclude di sinistro a lato. Al 74’ Redondo prova il destro dalla distanza senza trovare lo specchio, mentre al 79’ Sarriegi si presenta davanti a Beretta dopo essere stata lanciata da Redondo, ma il portiere del Napoli riesce a deviare in corner.

Al 90’ arriva il gol che chiude definitivamente la partita: Chiba calcia con il destro da posizione defilata e trova l’angolino basso alla sinistra di Beretta per il definitivo 3-1.

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