CronacaTorino
Cumiana: si schianta con il paracadute e muore a 43 anni dopo l’arrivo in ospedale
Le persone che erano con lui hanno tentato di rianimarlo stando al telefono con un infermiere
CUMIANA – Le persone che erano con lui hanno tentato di rianimarlo, ma per un 43enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo in ospedale dopo essersi schiantato con il paracadute.
Cosa è successo
La tragedia si è consumata intorno all’ora di pranzo di oggi in strada Galassia 11 a Cumiana. Qui, secondo quanto si apprende, un uomo di 43 anni è precipitato da diversi metri con il paracadute.
Le persone che si trovavano con lui hanno immediatamente chiamato il 112 e mentre attendevano i soccorsi, guidati da un infermiere del Nucleo di Valutazione della Centrale Operativa del 118 di Torino, hanno cominciato a praticare le manovre di rianimazione.
Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e l’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. I sanitari hanno proseguito a lungo le manovre di rianimazione e hanno continuato anche durante il trasporto in elicottero verso il CTO di Torino.
Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate. Si indaga sulla dinamica dell’incidente.
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