Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 26 settembre 2026: i numeri vincenti

Torna il consueto appuntamento con la fortuna. Questa sera, a partire dalle ore 20:00, si rinnova l’attesa per i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Migliaia di giocatori in tutta Italia sono pronti a verificare la propria schedina nella speranza di agganciare la combinazione giusta, centrare la cinquina vincente o conquistare il ricchissimo jackpot in palio che oggi vale ben 32,6 milioni di euro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 26 settembre 2026:

Bari: 22 – 29 – 63 – 55 – 38

Cagliari: 02 – 71 – 47 – 42 – 75

Firenze: 09 – 21 – 74 – 71 – 19

Genova: 87 – 52 – 82 – 72 – 26

Milano: 57 – 19 – 11 – 37 – 76

Napoli: 72 – 78 – 31 – 37 – 07

Palermo: 82 – 15 – 68 – 28 – 60

Roma: 28 – 67 – 61 – 82 – 90

Torino: 67 – 78 – 56 – 18 – 59

Venezia: 84 – 66 – 75 – 76 – 43

Nazionale: 06 – 14 – 62 – 09 – 88

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 26 settembre sono:

2 – 9 – 15 – 19 – 21 – 22 – 28 – 29 – 47 – 52 – 57 – 63 – 66 – 67 – 71 – 72 – 78 – 82 – 84 – 87

Numero oro: 22

Doppio oro: 22, 29

Extra: 7 – 11 – 18 – 26 – 31 – 37 – 38 – 42 – 55 – 56 – 61 – 68 – 74 – 75 – 76

I numeri del Superenalotto del 26 settembre 2026:

La combinazione vincente è: 52 – 54 – 64 – 78 – 55 – 68

Il numero Jolly è: 31

Il numero Superstar è: 6

Il Jackpot del Superenalotto: 32,6 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 29 settembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Firenze 66 (manca da 103 estrazioni)

Bari 21 (manca da 98 estrazioni)

Torino 25 (manca da 94 estrazioni)

Roma 13 (manca da 89 estrazioni)

Firenze 74 (manca da 88 estrazioni)

Genova 21 (manca da 85 estrazioni)

Palermo 68 (manca da 83 estrazioni)

Genova 54 (manca da 81 estrazioni)

Napoli 11 (manca da 77 estrazioni)

Nazionale 85 (manca da 75 estrazioni)

Nazionale 54 (manca da 74 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 29 settembre:

5 (manca da da 73 estrazioni) – 87 (da 58) – 30 (da 47) – 80 (da 43) – 22 (da 38) – 34 (da 36)

I simboli estratti al Simbolotto

34 – TESTA

2 – MELA

23 – AMO

36 – NACCHERE

33 – ELICA

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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