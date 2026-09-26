La ciclista Matilde Vitillo coinvolta in uno scontro con un trattore. Operata al Cardinal Massaia di Asti

La ciclista venticinquenne Matilde Vitillo, di origine di Frinco è rimasta coinvolta in un violento scontro con un trattore mentre si stava allenando sulle strade di casa sulla bicicletta da cronometro.

La ciclista piemontese è caduta rovinosamente a terra, rimanendo dolorante e in stato confusionale prima di ricevere i primi soccorsi ed essere trasferita d’urgenza all’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Gli accertamenti radiografici e la Tac hanno riscontrato un trauma cranico superficiale e fratture multiple alla mano sinistra, scongiurando danni alla colonna vertebrale o emorragie interne.

Nella notte, la venticinquenne è stata sottoposta a una lunga operazione chirurgica, conclusa con pieno successo, per provvedere alla riduzione dell’esteso ematoma presente sull’arto ferito.

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