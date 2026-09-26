L’ex attaccante Juve Daniel Osvaldo è in terapia intensiva per un grave problema polmonare

ARGENTINA – Destano preoccupazione le condizioni di salute di Daniel Osvaldo.

Secondo quanto si apprende, l’ex centravanti, che in Italia ha vestito ben sette maglie tra cui quelle di Roma, Juventus e Inter, oltre a quella della Nazionale italiana, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Hospital Municipal de Llavallol, nella provincia di Buenos Aires.

Il quadro clinico dell’ex calciatore è precipitato dopo diversi giorni di sofferenza trascorsi nella sua abitazione, dove è stato soccorso dalla sorella e da un amico. Il tempestivo trasporto nella struttura sanitaria ha permesso ai medici di riscontrare un grave versamento pleurico al polmone destro, complicato da una infezione in corso.

I medici lo hanno quindi sottoposto a una operazione chirurgica mirata a drenare i liquidi e a bonificare l’area compromessa. Secondo quanto filtrato dalla stampa locale, i chirurghi avrebbero dovuto rimuovere anche una porzione di tessuto polmonare per arginare il quadro infettivo.

Il quarantenne resta in prognosi riservata e sotto stretto monitoraggio dei parametri vitali. La famiglia ha espresso la volontà di mantenere il massimo riserbo: l’ospedale ha dunque limitato le visite ai soli familiari stretti, senza diramare al momento bollettini medici ufficiali.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2020, Osvaldo si era dedicato prima alla musica come frontman di una band rock e poi al ruolo di commentatore televisivo. Negli ultimi anni l’ex calciatore aveva parlato apertamente sui social delle sue difficoltà personali, raccontando al pubblico la sua battaglia contro la depressione e le dipendenze.

Osvaldo ha vestito la maglia bianconera in prestito dal Southampton per sei mesi, da gennaio a giugno 2014. Sotto la guida di Antonio Conte, ha collezionato complessivamente 18 presenze e 3 reti, contribuendo alla conquista dello scudetto dei record (102 punti).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese