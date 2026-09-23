È Samuel Poma la vittima dello scontro frontale a Bussoleno

BUSSOLENO – Lo scontro frontale tra i conducenti di due auto, avvenuto nella serata di martedì 22 settembre 2026 a Bussoleno, in Valle di Susa, non ha lasciato scampo a Samuel Poma: il 30enne, cuoco di Borgone Susa, ha perso la vita sul colpo a causa delle gravità delle ferite.

Rimasto ferito in maniera grave il conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro, un uomo di 66 anni residente a Bruzolo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino con molteplici traumi; la prognosi è riservata.

Lo scontro fatale

Lo schianto si è verificato lungo la strada statale 25 del Moncenisio, denominata in quel tratto via Susa, nella zona di Isolabella, davanti alla ditta Edil Bussoleno.

L’impatto tra le due vetture è stato particolarmente violento. Per Poma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bussoleno, le ambulanze e l’elisoccorso del 118 Azienda Zero. I carabinieri della compagnia di Susa hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione.

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