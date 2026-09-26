Molestie nel minimarket su una 13enne: il commesso ricorre in Cassazione contro l’ordine di carcerazione

TORINO – Prende una nuova piega il caso delle molestie su una ragazzina di 13 anni in un minimarket a Torino da parte di un commesso di 42 anni.

La vicenda aveva suscitato polemiche politiche e una infuocata discussione sulla decisione della Gip: l’uomo era stato infatti scarcerato dopo due notti di detenzione con solo l’obbligo di firma. Secondo la giudice non servivano altre misure cautelari perché l’uomo ha collaborato con gli investigatori, fornito le immagini delle telecamere e ammesso le proprie responsabilità dicendosi dispiaciuto.

In seguito la procura di Torino ha impugnato al tribunale del Riesame il provvedimento della Gip; quindi la palla era passata al Riesame che ha deciso che il 42enne dovrà tornare in carcere.

Il ricorso in Cassazione

La difesa del 42enne, indagato per le molestie ai danni della 13enne, ha risposto e depositato ufficialmente il ricorso in Cassazione. La decisione punta a impugnare l’ordinanza con cui il tribunale del Riesame del capoluogo piemontese aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

L’esecuzione del provvedimento resta tuttavia congelata. Come previsto dalla normativa vigente, la difesa aveva a disposizione dieci giorni di tempo per rivolgersi ai giudici della Suprema Corte, sospendendo di fatto l’ingresso dell’uomo dietro le sbarre.

In attesa del verdetto definitivo, l’indagato rimarrà in libertà vigilata, vincolato unicamente all’obbligo di firma. Se continuerà a rispettare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalle autorità, attenderà la decisione finale senza varcare la soglia del carcere.

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