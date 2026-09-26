CronacaTorino
Si cerca Adriano Battaglia, si è allontanato da una comunità di Torino e ha bisogno di cure
Adriano Battaglia ha 32 anni, è scomparso da Torino
TORINO – Adriano Battaglia ha 32 anni, si è allontanato il 24 settembre 2026 da una comunità di Torino in zona Porta Palazzo. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Potrebbe trovarsi ancora nella stessa zona.
Caratteristiche fisiche: altezza: 1,80 m; peso: 70 kg. Adriano Battaglia ha i capelli castani lunghi, occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava una camicia nera, pantaloni neri, scarpe da ginnastica con riga verde fluorescente sulla suola.
Adriano ha bisogno di cure.
In caso di avvistamento o informazioni contattate immediatamente il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV: 388 189 4493.
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