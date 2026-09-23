Centinaia di persone in strada a Torino sulla ciclabile dove è morto il bambino di 7 anni per chiedere sicurezza

TORINO – Una lunga fila di persone, in bicicletta e a piedi, ha occupato questa mattina la pista ciclabile di corso Regina Margherita a Torino, dove ieri un bambino di 7 anni è stato investito da un’auto ed è poi deceduto in ospedale.

Sul luogo dell’investimento è stato esposto un cartello che recita: “Voleva solo andare a scuola in bici”.

I manifestanti si sono poi mossi in un lungo serpentone diretto verso il comune di Torino. Quello che si chiede è maggiore sicurezza per i ciclisti e rispetto delle regole.

un limite dei 30 km/h reso effettivo con interventi sulla strada che moderino davvero la velocità, e con controlli

percorsi casa-scuola sicuri per chi va a piedi e in bici

strade scolastiche chiuse alle auto negli orari di entrata e uscita

più spazio per chi cammina e pedala

più risorse dedicate alla mobilità attiva e sostenibile

Davanti al comune hanno paralto i rappresentanti di Bike Pride: “I 5 secondi che un automobilista perde per andare più piano non valgono i 90 anni che quel bambino non ha vissuto”

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